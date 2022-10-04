自由廣場》中國人民還沒站起來

◎ 楊浩民

十月一日是中國的國慶日。當年中華人民共和國成立，毛澤東在天安門廣場宣布：中國人民站起來了！但事實上，只有中國共產黨站起來而已，中國人民只是脫離遭日軍屠殺的日子，卻迎來更悲慘的被共產黨迫害的命運，淪為共產黨的奴隸，哪有站起來？

共產黨建政後，毛澤東迷信暴力，各種「運動」、三反五反、三面紅旗、文化大革命，直接或間接殘殺了幾千萬人！直到現在，中國共產黨還是死抱著專制獨裁不放，時代越進步，他們監控迫害人民的技術也越先進，如同喬治歐威爾在小說「一九八四」寫的「大哥正在看著你」，什麼行動支付、人臉辨識、人工智慧都是獨裁者用來監視打壓異己的工具。中國人民比同為共黨專政的越南更不自由，連過耶誕節、看宮鬥劇、聽流行歌、玩手機遊戲的自由都沒有，發射再多火箭衛星，通車幾條高鐵又怎樣？武漢肺炎疫情爆發至今中國又堅持清零，用粗暴的手法蠻幹封城，民怨沸騰也在所不惜。對共產黨而言，死幾千萬人都不算什麼，他們唯一害怕的就是政權垮台！

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死在共產黨手裡的中國人，比死在日軍手裡的中國人還多，而且共產黨是殘害自己同胞，比殺外國人的日軍更凶狠殘暴！但奇怪的是，中國人民一談到日本侵華就咬牙切齒，對於更可怕的共產黨殺中國同胞卻沒有意見、毫不怨恨？難道外國人不能殺中國人，中國人就可以殺中國人？

剛結束訪台的前美國國務卿龐皮歐說，柏林圍牆在沒有人預料到的情況下倒塌了，他相信同樣情形也會在中國發生，只要大家團結努力，一定可以加速這天來臨。但筆者認為，最重要的是中國人民自己覺醒，還有新疆西藏香港勇敢爭取獨立，一起唾棄這個只會欺騙世人、破壞和平的邪惡政權，古時候的中國人手無寸鐵尚且知道揭竿起義，現代的中國人還要自甘為奴到幾時？

（作者是公務員）

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