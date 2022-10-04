自由廣場》台灣義務役期延長 全球關注

◎ 姚中原

二○一七年十二月，前國防部長馮世寬在立法院宣示，二○一八年開始，不再進行徵集一年制義務役常備兵，「這個決定絕對不會改變」。九月廿七日國防部長邱國正在立法院表示，義務役期延長茲事體大，國防部請教很多專家學者及年輕人的建議，目前有點眉目，希望「今年年底前會有結論」。

上述重大國防政策的可能轉變，值得國人重視與支持，因為役期的延長，不只合乎當前兩岸情勢需要，也是國際社會對台灣的高度期許。

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目前我國役男只服四個月常備兵役軍事訓練，役期太短，不如同樣面臨強敵的南韓、以色列，義務役都超過一年。但役期延長的討論，長期以來雖受到社會各界關注，但皆因此議題的敏感性，朝野政黨並無共識。

募兵制雖是世界民主國家趨勢，但近年來由於台灣募兵人數不穩定及基層軍官大量缺額，已嚴重影響到國軍的領導素質與部隊戰力強弱。即使國防部曾規劃並祭出「士官轉任軍官」優惠計畫、恢復「一年制志願役軍官」的招募考選，或推動「新制教召、一年一召、一次十四天」等特別措施，但都治標不治本，無法徹底解決兵源不足問題。例如二○一七年國防部希望徵求一千多位士官轉任少尉，以解決基層軍官嚴重短缺的窘境，但部隊反應冷淡，最後僅二百八十多人有意願。

今年七月美國前國防部長艾斯培來台訪問，在外交部記者會上，問到如何強化台灣的防衛實力，艾斯培提出四項具體建議，其中一項就是「台灣應延長義務役期，讓年輕男女在軍隊服役至少一年」。上述建言其實亦是符合我國憲法第廿條：「人民有依法律服兵役之義務」的內涵精神。

雖然台灣女性尚未到需服兵役的地步，但將役男由四個月役期延長到一年，已是國防部刻不容緩須面對的課題。因為中共軍機與軍艦威脅台灣程度與以往大為不同。今年八月中共利用美國眾院議長裴洛西訪台，作為在台海周邊六個海域，進行侵略性「鎖島」軍演的藉口；此舉動不僅使台灣受到嚴重威脅，也已影響到印太區域，甚至全世界，因為台海如同南海，都是重要國際水道。

面對中共新型態且常態化的軍事威脅，我國兵役制度必須彈性調整，否則將導致戰略及建軍方向錯誤，造成軍官與士兵的嚴重缺額，同時危及國家安全。自從中共「圍台軍演」後，調整役期已漸成台灣的主流意見，未來政府應善握改革機會，將義務役期延長；如此戰略作為，從全球民主國家的角度看，未來面對中共軍事侵犯時，台灣是能展現「自我防衛決心」並有強烈的「全民抵抗意志」。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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