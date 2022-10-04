自由廣場》（北社評論）台灣文化的建立與推廣

◎ 黃修仁

台灣文化的建立，有賴於全體國人認識台灣各族群的語言文化、風土民情及歷史事實，其重要性在建構共同的歷史記憶，形成人文關懷的自信民族，塑造土地認同的現代國民，建立正常的國家，每年十月十七日訂為「台灣文化日」才有特別意義。

然現今國人的文化認同呈現兩極，有一天我和朋友聊天，他說：台灣沒有文化。他的言論嚇我一跳，為何他和我的認知會差那麼多，這是他完全接受黨國奴化教育的影響，他開補習班以賺錢為目的，不關心社會，他把以前讀書那一套完全複製給學生，是典型「自掃門前雪，莫管他人瓦上霜」的思想。台灣社會這種人還真不少，尤其教育體系，讓我們擔心這會影響多少國家未來主人翁的價值認知？

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幸好，我另有一群朋友，平時就關心社會、國家，出錢出力認真辦活動，讓大家認識台灣、瞭解世界。參加台灣社團研習有如挖寶，學得津津有味：原來台灣文化源遠流長，不但有近代史，更有史前文明和遠古史，現代科技更是享譽世界，單是晶片就左右世界文明，讓世人刮目相看。

文化部近年來倡導文化治理、文化立國，致力於台灣文化保存與創新，及國際推廣，與世人共享。民間團體每年辦理各項文化講座，奠定學術論述。舉辦文化晚會、音樂會，介紹台灣各族群藝術，如原住民舞蹈、客家小調、台灣民謠等，饗宴民眾。參加者除了可暸解台灣文化的多元，更能從中獲得藝文啟迪，思考怎樣做個有尊嚴的台灣國民。

最近觀賞以一九五○年白色恐怖年代的真實事件《流麻溝十五號》改編拍製的電影，是台灣首部以「女性政治受難者」為主軸的記實電影，面對台灣近代史各階段創作帶來新的里程碑。集知名醫師、社會運動者、傑出詩人於一身的台灣南社創社社長曾貴海，展現其生命的厚度，出版了《四季的眼神》、《再見等待碰見自由》，在北中南舉辦三場雙書分享會，深受各界好評。這都是民間推廣文化的具體成果。

俄羅斯入侵烏克蘭，就是從語言、文化上開始滲透，什麼「同文同種」，台灣也有類似情形。看看別人，想想自己，唯有建立台灣文化自主與自信，國家才能真正長治久安。

（作者是台灣北社副社長）

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