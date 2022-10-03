自由廣場》有感於龐培歐訪台：不容親中疑美論調

◎ 朱孟庠

前美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）結束四天的訪台行程，這是相隔半年的第二度訪台，這次重點落在南台灣，他到高雄參與「全球台商經貿論壇」，也到了台南古都，有深化交流的意義，對半導體S廊帶的未來也具重要性。

龐培歐在駁二特區見識了台灣人的熱情。台灣人喜歡這位歷來最友台的美國國務卿，感謝他任內提升台灣與美國的緊密關係，實踐多項美國抗中親台策略，現在的拜登政府保台宣示、作為，也是在其基礎上發展，他推動美國對台戰略已臻建構性的清晰。

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值得關注的是，龐培歐在全球台商年會演講時再度重申「台灣不需要宣布獨立，因為本就是個獨立國家」。中國國台辦發言人朱鳳蓮急得叫囂「只有主權國家才有資格參與ICAO，而台灣是中國的一部分。」更以「招搖撞騙」來辱罵龐培歐。

其實龐培歐來台前，中國外交部長王毅於聯合國大會期間談及美中台局勢，將「台獨」形容為應予以堅決阻止的「灰犀牛」。「灰犀牛效應」是形容大概率的危機，「既有或已存在、發生機率大、顯而易見卻被視而不見，危機爆發後應對時間短，最終造成重大危機的事件。」然以「灰犀牛效應」恐嚇台獨帶來的危機，國際上會認同？如龐培歐所言，台灣已是獨立國家是個事實，眼前改變現狀的是中國。國際所認知的「灰犀牛」應是中國意圖併吞台灣之衝擊。

事實上，王毅和朱鳳蓮的叫囂，反而坐實中國對「台灣是主權國家」此一事實的無力感！因為王、朱再怎麼吠，也根本阻止不了龐培歐訪台。而且接續又有德國跨黨派議員訪台，足見台灣問題國際化，台灣不屬於中國已成為民主國家的認知。

遺憾的是，中國國民黨主席朱立倫既然說：「民進黨想單靠國際支持，反而會讓台灣陷入險境，因此支持台海和平需要通過對話溝通。」國民黨願意自我矮化，跪求和平？不斷軍事恫嚇、擾台的敵人是中國，灰犀牛巨獸將撲向台灣，台灣「黑熊」必須積極備戰。民主同盟均已警醒，明白中國是廿一世紀最具威脅性的巨獸，台灣內部更應團結抗敵自保，不容散播親中疑美之論調。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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