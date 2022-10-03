自由廣場》台北阿嬤談選舉

◎ 游如靜

周末與兒孫一起吃中飯，早上作完例行檢查的阿公提到他的牙醫師對不被視為醫生依然忿忿不平。阿公轉述李醫師的話說，陳時中是救了健保的大功臣。當年看到健保「論量計酬」的大窟窿，破產岌岌可危，四十一歲的陳時中身為牙醫師公會理事長，親赴德國觀摩「總額預算制」，回台後南北奔波，說服全台牙醫師，讓牙醫成為第一個健保「總額預算制」的科別，兩年後中醫師加入，再一年西醫殿後加入。兒孫們聞所未聞，甚為佩服陳時中的衝勁，也笑說陳時中的口才是不是那時候鍊出來的？

阿公還轉述說，年輕的陳時中與好友是第一批到各地小學推廣潔牙運動的牙醫，示範用牙線的重要，因為單單刷牙不夠，無法剔除牙縫的食物殘渣，導致同行說，那我們怎麼賺錢？眾人大笑，覺得有趣又有意義。

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姑姑談到藍營自認拼出佳作「時指緊蔻（十指緊扣）／玉時俱焚（玉石俱焚）／陳亡敗蔻（成王敗寇）／玉want陳市（慾望城市）」，沾沾自喜外，還放在徐候選人自己的看板廣告上。孩子們說太好笑了，這麼大辣辣的詆毀不就明明白白的告訴大家她自己是多麼齷齪下流，很low嗎？姑姑還說憨厚的陳時中個性喜與人為善，對手惡意攻擊說「喜歡周玉蔻，請投陳時中」，他提升到更高境界「不喜歡周玉蔻，也請投陳時中」。家裡的年輕人聽了叫好，更是崇拜。

對於原本是嚴肅的政治訪談影片竟被某黨惡意配樂、被加紅心，甚至改成無中生有的A片，眾人搖頭嘆說，真是幼稚、沒格調！他們的同溫層或許喜歡這種調調，但是作為公眾人物，不覺得他們把自己的政黨做小了嗎？

奉勸對手提升選舉層次，下一代在看著啊，包括同餐桌年輕的十八歲。

（作者為家庭主婦，台北市民）

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