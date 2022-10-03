自由廣場》高雄停電的新聞與真相

◎ 陳炯堯

本人現為高雄科技大學兼任助理教授，先前於台電高雄區處服務，退休未滿兩個月，幾乎每兩、三天就看到媒體報導高雄停電，難道這兩個月電力設備損壞都集中在高雄？還是當真全台小動物都跑來高雄度假？當然不可能。

根據台電統計，高雄近五年一至九月事故停電次數，由二○一七年一八九四件降至今年八九四件，大減逾五成。而事故停電原因，部分為用戶本身設備不良、用電超載及自然災害，也有台電設備劣化、外物碰觸，或道路施工單位施工不慎引起。筆者觀察，近幾次高雄事故停電，台電搶修復電速度明顯提升，除非需更換大型設備，一般事故多能於一小時內復電，而這一小時更包括接收停電資訊、派遣搶修人員、前往事故現場、事故判斷及搶修時間。

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事實上，因為電力服務特性，民眾一般只有停電時才有感，用電時無感，非合情合理，因此，遇停電事故，無論任何原因造成，台電搶修人員盡速復電的心情比誰都更急切。

台電於高雄持續投資大量配電設備修護費用及各項老舊設備汰換資源，近五年已汰換一點九萬具變壓器、三二二公里架空被覆線，另如許多線路地下化工程、設備更換，尚需用戶配合停電等困難作業，都需一一克服。

那為何停電數據降低，社會卻有「高雄一直停電」的認知？主要因當一般民眾對整體停電頻率、次數較無全面完整資訊，就易受刻意關注與短時間大量報導的密集停電感受影響。然而，只要對比上述歷年實際停電對照報導次數，就可驗證到底停電感是實際，抑或被塑造而成？

三○三全國性停電事故後，台電理應檢討、徹底改善，然而各種過往不足引起媒體興趣的零星小範圍、短時間、一般性事故停電，卻也因此動見觀瞻，動輒吸引關注與投入大量公共報導資源，進而造就與實際情況有明顯落差的停電認知，甚至是不能容忍的過失。

我們不是要媒體及社會大眾不監督台電，而是期盼監督同時，可同時檢視歷年努力成效，讓數字說話，相信台電會接受公評、繼續精進。穩定供電與用電攸關你我生活，不應成為部分有心人士的媒體操作話題。

（作者為高雄科技大學兼任助理教授）

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