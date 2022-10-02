自由廣場》從Charley Horse談使用病人的母語看診

◎ 賴其萬

最近的小組床邊教學，學生報告一位七十二歲男性病人因為突發暈眩、步伐不穩而住院，腦部核磁共振發現小腦腦幹發生缺血性中風。我注意到學生對病人的病史並沒有問得很清楚，到了病房之後，我先用台語向病人自我介紹，他就開始娓娓道出學生沒有問到的發病前的情況，接著他也非常耐心地讓我做完神經學檢查，一些腦幹與小腦神經學徵候都很清楚顯示出後腦循環系統發生問題。

回到教室與學生討論這病人的診斷治療之後，我忍不住問了這十二位同學有幾位能用台語與病人對談。結果大家面面相覷，使我感慨萬千。有些同學應該是來自父母或祖父母使用台語的家庭，竟然無法以台語與病人問診。感慨之餘，就與同學分享我對「未能以病人的母語看病」的遺憾。

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我告訴他們我初到美國時，為一位病人做腰椎穿刺時，病人突然大叫一聲“Charley Horse”。我無法了解這句話，加上做這種檢查時，病人是背對著醫生，醫師看不到病人的表情。所以我停了一下，但不知他說什麼，就再繼續穿刺，等到收集了足夠的腦脊髓液後，我幫他貼上紗布，並囑咐他平躺六小時。病人非常憤怒的表情使我十分不解，想不到回到護理站，一問之下才知道這句「美國俚語」意思是「抽筋」。可想而知，如果我是病人，當我正在遭受腰椎穿刺，突然發生抽筋，居然碰上這種醫師，也一定會生氣，迄今我仍然無法原諒自己。每當我發現我無法了解病人或家屬的話，我總會想起這病人憤怒的眼神。我多麼希望台灣的醫學教育能更重視病人的母語。

我告訴學生，如果我不是幾十年前到美國受訓，經驗了最初自己無法使用病人習慣的口音與了解他們的「俚語」所造成的醫病困擾，我可能不會了解這問題的重要。當我二十幾年前回到台灣，看到來自偏鄉或年紀較大的病人在自己的國家看病，居然無法了解醫師所說的話或無法說醫師聽得懂的話而感到無助時，我總會提醒醫學生「將心比心」，了解語言的隔閡會造成病人多大的困擾。

正當此時，友人由美國寄來一首由鄭進一作曲、作詞，並與李兆麟兩人以「台語」與「華語」交替對唱的「踮台灣這好所在」，我多麽希望與醫學院的老師分享這首歌，並能由這首歌得到啟示。但願我們的醫學教育可以注重培育雙語並行的能力。

（作者為醫師）

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