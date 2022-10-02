自由廣場》「韓式軍火」與台灣國防自主

◎ 張玲玲

十月一日是南韓第七十四週年的「建軍日」。南韓國防部於其三軍司令部所在地的忠清南道陸海空軍聯合基地「雞龍臺大練兵場」舉辦紀念儀式，由總統尹錫悅親自主持並進行閱兵。此原本每年會舉辦的例行性紀念儀式，因文在寅政府積極與北韓尋求和解、兩韓統一的意識下停辦，惟期間北韓仍然不間斷發射飛彈、軍事挑釁、撕毀板門店宣言、揚言停戰協定無效等，可見延續金大中、盧武鉉政府的「陽光政策」，目前對窮兵黷武的北韓金正恩政權仍難收成效。

睽違六年後再度舉行的建軍日紀念儀式，除了展現南韓軍事力量之外，最主要也是展示其多年來在科技不斷創新與政府大力推行「國防自主（南韓稱「自主國防」）政策」下的成果。

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文在寅政府即便期望能與北韓和平共榮，但對於國防改革政策的推行仍不遺餘力，於二○一七年上台時即訂定「重塑南韓軍隊、推進國防改革、實現國防自主」三大目標，並於二○一八年頒布《國防改革2.0》計畫，除了逐年提高新式武器裝備的採購經費比例，並提出「三軸體系」攻擊鏈(Kill Chain)、飛彈防禦系統(KAMD)與大規模打擊報復(KMPR)三階段獨立作戰計畫，主要意圖是以強勢的軍力，讓北韓認知發起戰爭的代價。其任內完成的《2016至2020年中期國防計畫》中，「三軸作戰體系」等國防現代化工程，占國防預算總額約三成；這些「三軸體系」等高端武器也在此次紀念儀式中，展現在世人面前。

看著南韓「自主國防」的成果，同屬中等強國的我國，有著媲美南韓的經濟與科技實力，也一直傳來國防自主成果的佳音。如國人引以為傲的沱江艦、勇鷹號高教機，前天海軍萬噸級「玉山艦」也交艦了，這都是我們國防自主的能量。惟聽到近期有些批評聲音，外行的筆者請教現在是軍事專家的海軍退役學長，瞭解到國軍目前已具備自製的實力與能量，且最重要的是在累積更多的經驗與技術之下，未來必能更加提升自製水準。玉山艦交艦後，未來能投入作戰與救災等重大任務，將會有諸多貢獻。

沒錯，南韓今天還能外銷「K-9自走砲」、「天弓二型」飛彈系統等，「韓式軍火」今年出口額已突破百億美元，刷新歷史紀錄，成為國際軍武市場的新星。這絕對不是短時間內就可以累積的經驗，而是長期的投入。

台灣的科技實力與創意絕不輸南韓，最重要的是堅持到底與國人的支持，若能把「好想贏韓國」的精神同樣發揮在國防自主政策上，我國的國防產業與科技必能更上一層樓。

（作者為陸軍備役上校，新北市民）

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