自由共和國》賴明煌／大排碳釀格陵蘭融冰 資源貧乏台灣怎麼辦

去年十一月初歐洲太空總署（European Space Agency）資料顯示，至去年起十年內，格島冰層已減少三．五兆噸的冰變液體流出，導致全球海平面上升一公分，釀各國洪災風險也提高許多。（美聯社檔案照）

賴明煌／工程技師、成大土木博士

一、工業革命後耗損珍貴石化能源：

一七六○年起首次工業革命後，人類憑藉化石能源（Fossil Fuel）來驅動機械設備，跳脫邦堡領地之人獸力（Human & Animal Power）能耐，創數十億年地球文明難達成滔天革命事蹟，這不可逆變性（Irreversible Denaturation）行為，不僅耗損頗多珍貴難再回收之化石能源外，更有無盡碳化合物排出汙染全球。再加頗多不當政經行為（如戰爭與特別行動）衍生地球暖化，連鎖反應（Chain Reaction）釀致全面與長時間性極端災難氣候與各物種生長突變滅絕壟罩世界。

二、全球最大島融冰之警訊：

在地球兩極之南北極其緯度六六度三四分以上極圈區帶（Circumpolar Zone），對氣候變遷敏感是一般地區三倍之靈敏性（Sensitivity），該區有全球最大島格陵蘭（ Greenland），面積二一七萬平方公里為台灣六十倍，為丹麥王國屬自治國有五萬六千人，八成土地覆蓋億萬年冰雪形成永凍土（Permafrost ）與冰原（ Ice Field），島中靠東覆冰最厚逾三公里邊緣區約一半，其冰層是地球上第二大淡水水庫，面積一八○萬平方公里僅次南極洲。格島冰層係一九九○年代開始融化，但在本世紀起融冰速度加快達過去四倍之率。據去年「自然通訊」（Nature Communications）期刊報告，在過去卌年裡，格島融冰徑流增加二成多。而去年十一月初歐洲太空總署（European Space Agency）資料顯示，至去年起十年內，格島冰層已減少三．五兆噸的冰變液體流出，導致全球海平面上升一公分，釀各國洪災風險也提高許多。格島在一九五○年有氣象紀錄以來，在北極圈北八百公里冰封三公里之冰蓋（Ice Sheet ）上Summit Camp峰帳測候站，去年八月十三日降下有史來首場液態雨（非固態的冰）持續九小時，連續降雨四日約七○億公噸，這氣候炎熱釀致有些地區溫度達攝氏十八度，促該島融冰變得劇烈範圍更大；無獨有偶，今年七月又偵測每日約百億噸融冰入海，故若以面積X平均厚度達二七○萬立方公里體積的冰原之融速，約七四○年內流光而造成全球海平面上升達七米。

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三、資源能源貧乏台灣如何應處：

那看台灣針對地球暖化減碳應處措施呢？據經濟部能源局今年五月出版《能源局資源手冊》研究指出，我國進口能源高達九八％以上，尤是化石能源依存度（Dependence）極高，對國內節能排碳降溫這領域是有不良影響。

天然資源如此缺乏台灣，為達二○五○淨零碳排與減溫攝氏一度半之關鍵目標，今年三月國發會提「台灣二○五○淨零排放路徑及策略總說明」用「能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型」等四大轉型及「科技研發、「氣候法制」二大治理基礎，再輔「十二項關鍵戰略」要來達成；且行政院本月中旬已擬「提高電動運具數量、完善使用環境配套和產業技術升級轉型」等三大節能策略，總計投逾八三八億要在七年內把全國公務車電動化，作為淨零關鍵績效指標；農委會九月底公告提高農田使用國產有機肥料來做土壤固碳，每公頃增四成補助之政策。縱政府機關已率先示範，仍還力有未逮，因有些建設及耗能管理政策卻與碳排零是相悖離，如國人常看政府信誓旦旦要節能省電，但卻率先大放煙火作秀剪綵樂此不疲、而資源極欠缺對必要建設公帑投入卻常隔靴搔癢般抓不到重點，如九一八池上芮氏規模六．八級地震，震倒花蓮縣產業道路跨秀姑巒溪之高寮大橋，雖是卅一年前所建之橋，在今年遭三二三花蓮外海六．七級是當地近五十年來最大地震侵襲，當地政府投入珍貴預算去整修，但該橋不久又在這強震再全面震垮。類似公共設施防震準備與耐震補強似乎不夠嚴謹，致使天災來客觀公平地驗收就前功盡棄原形畢露。

四、台灣冰川變遷顯示氣候之無情：

位處亞熱帶台灣也有冰川證據，那這些冰川跑去那裏？近二萬年前最末次冰期鼎盛期，在玉山、雪山、南湖大山與向陽山之間，南北距逾一三三公里、面積達四千平方公里與八通關之金門銅斷崖海拔二八○○米做舊河道沈積層側冰磧採樣，均顯示冰川遺跡證據，當時平均溫度約低目前達攝氏六度以上，因升溫讓這些珍貴冰川消失匿跡了，只能上高山去憑弔而已，就剩下活化石溫帶性魚類的櫻花鉤吻鮭（Oncorhynchus Masou Formosanus）還活在原上游冰川區，成為亞熱帶環境裡極珍貴之冰河孑遺生物 （Relict Species）。以Google Earth軟體量測台灣總統府海拔僅二米與行政院門前僅一米、台北與新北市府六米、桃園市府九七米、台中市府八二米、台南市府二米與高雄市府四米等，若持續大排碳看來屆時台灣與世界各國，須遷都與遷市來防水患，故目前各項建設應要居安思危之意念，須做適當高海拔建址避水與防洪抗澇之韌性規設。

五、建設預作韌性防澇準備才是上策：

國人千萬不可小覷遙遠格島（其首都努克Nuuk距台灣約達一萬四千公里）其冰原融冰入海警訊與台灣無關，因世界是圓的，其融冰入海也必公正傳送全球各地，讓各國海平面一起上升來釀災！台灣天然資源極為貧乏又虛耗無度之島國，應藉此天然氣候明顯變遷之融冰徵兆，轉念來為地球永續發展與國土保安及家園保衛等節能省碳，早作韌性節能減碳之準備。

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