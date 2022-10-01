自由廣場》中等國家如何開放式創新

◎ 吳智遠

日昨的總統盃黑客松頒獎典禮，五組卓越團隊分別以防空避難、山林安全、科技診療、全民安居、水質監測等主題獲獎。緊接著，第十一屆NASA黑客松(2022 NASA Space Apps Challenge)也將於十月一日至二日舉辦，邀請全球民眾使用NASA的開源數據來解決與太空或地球相關的挑戰，預計將有超過三百個城市，上萬名參與者，台灣站賽事也將於台北、桃園、高雄三地舉辦。

黑客松(Hackathon)是開放式創新的一種主要形式，強調在短時間內聚集眾人進行腦力激盪、集思廣益，為特定主題提供一個初步可行解決方案；「挑戰」(Challenge)則是開放式創新的另一種主要形式，要求在較長的時間內（由一個月到數年），針對一個通常定義會更為明確的主題，提供較完整的解決方案。

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美國政府是挑戰形式的愛用者，各部門每年都會發布大量挑戰，以鼓勵創新、靈活調動民間資源，來解決政府所關注、欲優先解決的問題。著名挑戰大戶包含美國航太總署、軍方、能源部等。而有別於美國政府體量巨大，各部門往往各有負責單位，可自行或跨部門協調發布挑戰，加拿大所採取的則是集中管理的模式。

加拿大影響力倡議(Impact Canada Initiative)於二○一七年預算中提出，是一項全政府的努力，旨在幫助各部門加快採用基於成果的創新方法，為加拿大人帶來有意義的結果。具體來說，就是採用挑戰形式來獎勵最先解決特定問題的人，並在積極和可衡量社會成果的基礎上，為成果付費。

為實現此一倡議，加拿大政府在樞密院辦公室（Privy Council Office，相當於內閣辦事機構）內設立了影響力和創新部門(Impact and Innovation Unit)，負責協助聯邦政府各部會舉辦挑戰，至今已有三十個活躍或已完成的項目，價值超過七·三五億加元，涵蓋氣候變化、農業、健康與公衛、基礎設施與公安、太空探索等領域。

雖幅員差距甚大，就總體而言，台灣與加拿大可歸類為體量相近的中等國家，加拿大政府積極導入加拿大影響力倡議創新機制，以解決加拿大政府與公眾所面臨的重大問題的做法，或值得有關單位進一步研究參考。

（作者為生技研究人員及經理人）

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