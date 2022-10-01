自由廣場》抄襲達人連喊冤都抄襲

◎ 林晚靜

近來熱火朝天的競選活動，讓我們無比驚訝地發現原來無恥候選人這麼多，無恥的程度這麼嚴重。

光看論文、報告抄襲之風的猖獗，就知道學術、研究界的腐敗與墮落；而政界候選人尤為其中翹楚，辱及柏拉圖以來把政治視為人類崇高事業的願望。

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社會上現在露面的抄襲者絕不止這些出醜的政客，學界以及各種需要做研究的機構，其抄襲的作者及作品一定多如恆河沙數。一個連寫論文都抄襲的傢伙選上官職之後怎能期待他們不貪贓枉法？

筆者在美國南加大讀研究所時，教授對學生嚴肅宣告：「本校嚴格規定，凡有五個字以上與其他書籍、刊物、他人報告論文雷同者即視同抄襲剽竊」，犯此戒條者交付學校抄襲處理委員會議處。

五個字就成為抄襲剽竊，我們的政客、學者一大段、一大段地剪貼複製，還理屈氣壯，哇啦哇啦喊冤，簡直無恥之尤。其實不必費事耗時拿放大鏡看，僅僅用常識做比對檢視，即可輕易看出抄襲之處。

為什麼斥責他們無恥「之尤」呢？因為抄襲形同偷盜、欺詐、偽造文書，是刑事罪犯，犯案者遭揭發後理應內疚神明，外慚清議，一邊靜默地低頭反省；但台灣的抄襲小偷反而大聲硬拗，敲鑼打鼓，唯恐天下不知。這不是「之尤」什麼是「之尤」？

可笑的是，他們喊冤並沒有什麼創新，連喊冤的語詞都抄襲他人，讓人對這些平庸低端的傢伙啼笑皆非。他們多數是知識分子，很多還是高學歷者，都是「高抄襲知識分子」。

他們的喊冤用詞千篇一律是：「國家機器（或執政黨、政府）全面啟動打壓他（或抹黑）」、「遭受到潑髒水的泥巴戰」、「政治迫害（或Ｘ色恐怖）」；然後色厲內荏地嚴正宣告他將誓死捍衛人格司法必將還他清白」云云。

人格正派其他都不重要，人格不正派其他也不重要。

（作者為中國問題觀察者）

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