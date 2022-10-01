自由廣場》公子，老師有薪假一個月？

◎ 林志翰

國民黨台北市長參選人蔣萬安舉行教育政策發表會，其中之一是研議教師任職滿十年給予有薪假一個月。蔣萬安不食人間煙火，吃路邊攤時面色凝重，想不到提出的政策也如此不切實際。

筆者查詢了臺北市一一○學年度的教育統計資料，高中職、國中與國小的公私立正式老師一共有二一七二二人。合理假設所有的教師年資均勻分布，每位老師任教三十年，則每年都會有二一七二位老師（分別是年資滿十年、二十年、三十年）可以申請「有薪假」一個月。以一位老師每週平均十五堂課計算，全年的代課節數達十三萬三百二十節，各校教務處絕對慘，因為根本找不到足夠的代課老師。而如果這些老師配合學校正常上課，其「有薪假」以代課鐘點費支付，以一堂代課鐘點費平均約三七八元計算，費用逼近五千萬，也失去體恤老師辛勞的政策初衷了。

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最後，任職滿十年就給予有薪假一個月，加上原有的寒暑假、國定假日，社會大眾對於老師的批判力道恐怕會更大，又陷無辜的老師於「不義」，甚至被冠上「薪水小偷」惡名。

（作者為國中數學老師，台南市民）

若其他公務員也要

◎ 陳和文

蔣萬安公布教育政策，其中之一是教師任職滿十年給予有薪假一個月。然而，公立中小學教師的薪資、待遇、福利或給假等事項，除因地區性或各縣市有特殊情形外，全國應該統一。如果各縣市可以任意決定多給教師有薪假，勢必出現一國多制的亂象。

其次，相較於其他機關公務員，教師還有寒暑假，若服務滿一定年資就多給予有薪假，其他機關公務員是否也應該比照辦理？尤其警政、消防、醫護，經年累月的忙碌，豈不更應該給予額外的獎勵？

（作者為公務員，新北市民）

代課老師非常難找

◎ 胡顏之

筆者終生服務基層教育，認為給任職滿十年的老師一個月的有薪假，雖然立意良善，但卻是劃錯重點，最重要的是激勵效果也不大。

這構想誘因不大的原因有二，一是十年期約太長，而且累積滿二十年、三十年和四十年是否也要給予有薪假，語焉不詳；二是一個月的有薪假太短，相較於現行的寒暑假，缺乏強烈的吸引力，激勵效果令人存疑。

當代課老師被迫一年只能領十個月的薪水，卻夸夸而談要現職老師十年一個月的有薪假，筆者認為這樣的思維既不切實際，也混淆了處理市政的先後次序，建議蔣候選人先給代課老師一年十二個月的足薪。要知道，今年全國各校普遍出現聘任代課老師不易的棘手問題，部分學校都已經開學了還找不齊代課老師，有些學校甚至要求行政組長兼任導師，試問：一年聘期的代課老師都找不到人，將來要找一個月的代課老師，會容易嗎？

（作者為國小退休教師，台北市民）

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