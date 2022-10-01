自由廣場》平議巴拉圭「十億美元」

◎ 王文勝

巴拉圭之所以長期與台灣維持友好關係，是因為巴拉圭的執政黨長期由右翼保守主義政黨「紅黨」執政，真正激進的自由黨即便當選總統，在國會中也不是最多數黨，因此巴拉圭呈現南美洲之中「眾國皆左我獨右」的特殊狀況。

事實上，這一次巴拉圭總統阿布鐸透過金融時報「喊話」，呼籲台灣投資十億美元，助他抵抗轉而在外交上承認中國的「龐大」壓力。台灣是真的應該對巴拉圭下多一點功夫。巴拉圭從來就沒有這樣向臺灣要求過之外，早在前任總統卡提斯時代，就優先贈送臺灣一份大禮：臺灣與巴拉圭自由貿易協定。巴拉圭是南美洲共同市場的成員，臺灣和巴拉圭簽訂自貿協定，等於臺灣就直接與南美共同市場銜接了，當時是中國第一波對臺灣相關產品進行封鎖的二○一七年。

請繼續往下閱讀...

再來，二○二二年七月十六日，我國駐巴拉圭大使館表示，中華民國外交部與國際經濟合作協會(CIECA)共同籌組的「中南美洲友邦經濟合作及商機考察團」到巴拉圭訪問考察，巴拉圭總統阿布鐸還親自接見。換言之，要投資有投資，要市場有市場，巴拉圭周遭都是和中國有邦交的國家，巴拉圭可以在此狀況突圍，讓南美洲國家賣他一個面子給台商投資的機會和外銷的管道，哪一個邦交國做到這樣？

當然，臺灣要跟中國拚比市場大小是不可能的，但我們可以在國防軍事安全上給予巴拉圭協助，中華民國陸軍長期贈與巴拉圭悍馬車和直升機協助反恐，我們確實也做到了。但回過頭來講，難道巴拉圭那一點農產外銷臺灣買不起？台灣在川普時期不是向美國採購十五億美元黃豆嗎？何況阿布鐸要求的這十億美元還是「投資」，投資是可以獲利的。臺灣需不需要南美共同市場？需要！巴拉圭需不需要這一筆緩解國內壓力並增進臺灣與巴拉圭的合作？需要！那現在臺灣內部在吵什麼？

同時，那些看到巴拉圭有意見就抱怨的中國在地協力者巨嬰，這種只要別人對我好，我都不用付出的邏輯，請你們不要丟臺灣人的臉，因為這是最基本做人處事的道理，何況阿布鐸也是透過金融時報在對美國表述：我們巴拉圭是長期堅定挺臺灣的，幫你守住南美洲的一塊戰略要地，臺灣還懂得幫我訓練軍隊跟警察，你美國多幫我一點經貿也是應該的吧！畢竟金融時報記者是可以直通白宮採訪的特殊媒體呀！

（作者為退役少校政戰官，印度金德爾大學博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法