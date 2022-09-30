社論》龐皮歐再度訪問台灣的意義

美國前國務卿龐皮歐，本週第二度來台。（資料照，記者田裕華攝）

美國前國務卿龐皮歐繼三月首度訪台，本週第二度來台。不同於美國政要來台多停留在北台灣，龐皮歐此行造訪高雄、台南等地，並與台商直接互動。從南部切入審視台灣在印太區域的地位，龐皮歐也有感而發說︰「看見不一樣的台灣」。被譽稱是最挺台的國務卿，龐皮歐任內解除美台交往限制；卸任後並公開呼籲美方應對台外交承認。龐皮歐還與北京有著第一手過招經驗，主張應將中國共產黨與中國人民區分，打中了北京要害。所擘畫的戰略視野，仍繼續影響民主國家的對中政策。

龐皮歐於二○一八年至二○二一年擔任美國第七十任國務卿。這段時間，亦是川普政府啟動對中貿易戰等系列措施，從過往的交往政策，轉趨以競爭與約制政策為主軸。在這段堪稱典範轉移的關鍵時刻，龐皮歐扮演最重要推手。美國前總統尼克森於一九七二年訪問中國，改打中國牌對抗當時的蘇聯。但日益坐大的中共政權，如今反而取代成為全球最大的極權威脅。龐皮歐在二○二○年於尼克森紀念圖書館發表「共黨中國與自由世界的未來」演說，即深刻反省美國半世紀來交往政策的期待落空，敦促各國應改變對中國觀點並採取行動，「如果不改變中共，將會被中共改變」。

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那時候川普政府率先採取抗中作為，若干民主國家仍存觀望。不過，中共對於維吾爾人、藏人等進行種族滅絕式的鎮壓，大肆搜捕並壓制香港民眾爭取自由，諸多違反人權等普世價值的行徑，讓民主國家再難冷漠以對。如同北京散播武漢病毒危害世界，這個極權病毒也同樣蔓延至其他國家。俄羅斯今年二月入侵烏克蘭，中俄合流並相互滋養，北韓又製造導彈危機。不同於冷戰時代民主、共產兩陣營劃好勢力範圍，現在「極權老大哥」已換成中共政權來當，主控與集結這些大小反民主的國家，進而用脅迫、滲透等手段反過來顛覆民主社會。這正如龐皮歐所示警，再不抗中，勢必被中共所改變。

民主國家的覺醒，美國拜登政府並積極團結民主陣線，烏克蘭、台灣，成為對抗集權擴張的最前線。面對二十一世紀「邪惡帝國」的中共政權，我們更是首當其衝。要避免北京控制住台灣，美國就應該更積極與台灣深化夥伴關係。而這正是龐皮歐在國務卿任內的重要建樹。這不光是官方往來的解禁與提升，在經濟層面，龐皮歐二○二○年透過國務院，與台灣展開首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，兩國經貿高層聚焦在包括五Ｇ、高科技供應鏈、基礎建設合作等議題。這不就是繼任的拜登政府接續推動「台美二十一世紀貿易倡議」的核心內容。美國共和、民主兩黨對台政策共識高，正因龐皮歐先走到了正確的方向。

龐皮歐此次在本報舉辦的「全球台商經貿論壇」演說時特別強調，台灣是經貿典範，美國過去幾十年與中國天真交往，現在面臨「歷史性變革」，美國應在經貿面與中國戰略性脫鉤，與台灣靠攏。他並主張盡速推動台美貿易協定以強化雙邊關係，如果「政府動作很慢，私部門、商業部門就要動作很快」。龐皮歐的說法涵蓋兩層次，一是認為拜登政府此刻的腳步還不夠明快，尤其認為「印太經濟架構」排除台灣非常不智，美國要有乾淨且安全供應鏈，台灣勢必居於樞紐。二是台灣既為美中必爭之地，中共除軍事恫嚇，利誘亦是手段。美國須加速對台經貿連結，台灣若過度經貿依賴中國，北京仍有足夠籌碼破壞美台關係，甚至翻轉美國領導抗中的局面。

龐皮歐也說，遏阻中國侵台，「預防工作」最重要。從其戰略眼光看，這絕非僅關注台美的軍事合作。強化台美經貿關係，同樣是預防工作的重要環節。龐皮歐這次來台選擇出席經貿論壇、世界台灣商會聯合總會的活動，意義在此。走入南台灣，也是為了傳達要用另一種角度看待台灣在區域與世界的定位。中共對台工作曾經定調為「向南移，向下沉」的取向，透露其佈局所在。這說明民主國家挺台，必須更加著力進行防範。龐皮歐在三月的台北行，首提美國應對台灣外交承認，現在拜登政府也公開表示「未對台灣主權採取立場」，看出影響。這次高雄台南行，則進一步主張美台應基於戰略需要密合經貿關係。龐皮歐作為全球性的政治人物，除了助台提升國際角色，並力促美國的台海政策繼續走在正確的軌道上。

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