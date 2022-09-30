新聞線上》台灣刈包夢想家

記者莊榮宏

「十一年前，馬英九當總統時籌辦建國百年慶典，要在國慶晚會推出『夢想家』音樂劇，只演兩晚，卻要燒掉兩億多台幣，消息傳出，窮得苦哈哈的藝文界立馬炸鍋，痛批浪費公帑、預算分配不公，這案子後來還被監察院行文糾正…」，朋友說得起勁，我插話問他「下個月就是國慶，莫非你意有所指？」

朋友搖頭說︰最近「論文」和「公費」是熱門話題，選桃園市長的張善政過去主持研究報告，從農委會申請到五千多萬元；選新竹市長的高虹安支領公費，去美國讀到博士就跳槽民間，這兩個人的故事太過「勵志」，我才聯想到「夢想家」。

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因為高和張都是「某方面」的夢想家？

對！朋友說︰只要演兩晚，經費兩億多，這是多少藝文人的夢想？接政府案子，參考國外資料交報告就有五千多萬，這是多少教授學者的夢想？享公家資源出國拿學位，不必做什麼回饋就跳槽民間領高薪，這是多少公務員的夢想？

這三件事都是你我遙不可及的夢想，高虹安和張善政輕易辦到了，若問我，哪個參選人有資格稱作「夢想家」，當然就是這一對，想通這一點，就難怪有那麼多人炸鍋。

話題一轉，我問朋友︰中國的一中原則和美國的一中政策，最近被熱議，你怎麼看？

朋友嘆氣︰老實說，一般人哪裡搞得懂「一中原則」和「一中政策」？乍聽不都一樣？若要讓一般人容易懂，我倒覺得，一中原則像「中國燒餅」，一中政策則像「美國熱狗」。

燒餅和熱狗？這和國際政治有什麼關係？

這和它們夾的餡料有關係。中國的「一中原則」像「燒餅夾油條」，油條是兩根並粘在一起，反映的是老共一口咬定「台灣不准和中國分離」。

美國的「一中政策」，則是對中國的「一中原則」既不承認也不否認，這態度就像「麵包夾熱狗」，熱狗是把幾種肉類，加以絞和，混合重組，血肉模糊。它反映的是美國的態度，模模糊糊、不清不楚，咬文嚼字、語焉不詳。

那台灣自己的主張又是夾什麼料？

台灣是「刈包夾焢肉」，焢肉是原形食材，沒有加工，它反映台灣主張的「維持現狀」及「一中一台」符合原本狀態，呈現真實。

有意思，那是不是可以說，油條雖然炸得膨鬆酥脆，咬下去卻常是一嘴碎，吞下肚多半是空氣，就像一中原則，吹牛空虛而不切實際。

可以！一中原則違背事實、悖離史實，不合邏輯、漏洞百出，十說九漏氣，就像喫燒餅，芝麻老是掉滿地。幸好近年老美看清中國的野心，而在說法上有所改變，拜登最近就說，台灣是否獨立由台灣自己決定。

我拍手說︰這麼說來，麵包夾熱狗也要轉型了。

對！朋友說︰快轉變成「漢堡夾牛肉」了。

於是兩人相視而笑。

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