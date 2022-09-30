自由廣場》宏池會與日中建交五十年

◎ 王輝生

九月廿九日，是日中建交五十週年紀念日。由於中國戰狼外交、為害四鄰，導致天下圍中而狼狽不堪，因而亟思藉此紀念日，在日本尋求突破口。

所以在廿七日，安倍國葬，中國打破不與台灣並列的先例，派出政壇邊緣人政協副主席萬鋼與會。由於萬鋼非共產黨員，與日本素無淵源，就算與台灣官員同席，面對質疑時，也方便自圓其說。

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岸田選在紀念日的前二天舉行國葬，可謂用心良苦。因為岸田是自民黨宏池會會長，而該會與中國有一甲子的情誼，每當中國陷入困境時，該會的歷任會長都適時伸出援手。創會會長池田勇人主張「重經輕武」，打破鐵幕，為日中建交奠基。一九七二年大平正芳會長時任外相，促成日中建交。一九九二日中建交三十周年，宮澤喜一會長時任首相，安排天皇訪中，使天安門事件後、遭全球制裁而陷入窘境的中國，突圍而出。

如今中國想如法炮製，去年岸田甫就任首相，習近平就致電道賀，期待於建交五十周年時「重溫初心」；一個月前岸田染疫，習近平也馬上致電慰問，並念念不忘地提醒病中的岸田：「今年是中日邦交正常化五十周年」。期待此紀念日之殷，溢於言表。所以即使明知台灣官員出席，也唾面自乾地派使參與日本國葬。

中國頻送秋波，岸田首相也寄望中國市場，期能在經濟上振衰起弊，以挽救其暴跌的支持率。所以趕在中國十一國慶及中共廿大之前，了結對中強硬安倍的後事。以新氣象的岸田重新出發，想藉此紀念日為契機，改善日中關係。

岸田為了兼顧嫌中的民意黨意，所以選擇在紀念日前，舉行安倍國葬，降低紀念日的政治色彩（政冷），以安撫國內外的反中勢力；並放任民間慶祝紀念日，包括發行以日、中國花（櫻花、牡丹）及熊貓為底的紀念郵票（經熱），以示好中國及財經界，一舉兩得。

日中建交三十周年時，宏池會前會長宮澤前首相，成功地幫中解套。如今值五十周年，宏池會會長岸田首相沿襲該會「政冷經熱」的老招，能否幫中國走出內外交迫的窘境，舉世矚目。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

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