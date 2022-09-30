自由廣場》第一座總統圖書館 令人失望

◎ 李旼

號稱「台灣第一座總統圖書館」的蔣經國總統圖書館最近相當熱門，是否因為周玉蔻對蔣萬安的身世窮追猛打而引起民眾好奇，而期盼在該圖書館內尋找答案？

令人遺憾的是，偌大一個包含「七海寓所」及圖書館在內，總面積達三點九八公頃的「經國七海文化園區」，充其量只是一個供民眾休憩、拍照、打卡的大花園，附設的餐廳都比圖書館本身來得討喜。

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不錯，園內花木扶疏，小橋、流水、宅院，倒也令人心曠神怡，但既然是號稱經國先生的寓所以及收藏豐富的典藏資料，那就與來此參觀者的目的完全背道而馳了。建築物外觀確實美輪美奐，但內部展示的資料照片恐怕連國史館、中研院都不如；二樓原本規畫有閱覽室及數位典藏文獻資料，但也僅限專門人士使用，並未對一般民眾開放，請問開館的意義何在？來此目的不就是為找資料麼？

園方備有導覽人員，但制式的講解不外是一般圖書資料甚至上網就搜尋得到，要想問詳盡一點的內容，回答得卻更令人霧嗄嗄； 令人不耐，館方一直強調經國先生「平凡、平淡、平實「且笑臉迎人，但整體來看完全感受不出來，寧願自己隨意瀏覽也比花費時間聽講解強。此外，七海文化園區入園要買兩種門票，參觀經國先生寓所還需另外付費，一頭牛剝兩次皮，豈不是有做生意之嫌？

預計二、三年內將成立的「李登輝紀念圖書館」希望以此為借鏡，不要步「｢第一座總統圖書館」後塵，當事者的特色最重要，而不是以做生意為目的。

（作者任職媒體業，台北市民）

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