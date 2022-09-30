自由廣場》從眾院版《台灣政策法》談「批評受害者」

◎ 陳世民

美國共和黨提出的眾議院版《台灣政策法》，幾乎把參院外交委員會表決版本中刪修的敏感內容都恢復。此舉超級友台，但不須解讀是支持台獨、會動盪局勢。誠如參院提案人梅南德茲所言，台灣政策法不會改變美國對台政策，而是更清晰傳達美國協助台灣的意願。

恢復的內容中，「台灣代表處」從去年立陶宛決定設置以來便備受議論，歐盟執委會發言人去年十一月便表示：歐方認為立陶宛允許臺灣設立代表處並未違反一個中國政策。美國在此事也一再表示對立陶宛的支持，但自己卻對於設置台灣代表處扭扭捏捏，讓立陶宛獨自承受中國的脅迫壓力，這如何說得過去呢？事實上美國設置「美國在台協會」，本就是以台灣為名。至於「主要非北約盟友」早在二○○三年布希政府便已賦予台灣此一事實上的地位，這次只是以法案加以明定。

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對台軍售武器的性質，從台灣關係法的防禦性武器，改為嚇阻中國的武器，被批評這代表美國將出售攻擊性武器給台灣，會引起北京不滿及台海動盪。但應該想想看是誰囤積大量攻擊性武器每天來威脅台灣呢？是否應先要求北京放棄攻擊性武器的發展及威脅呢？台灣受這麼多攻擊性武器的威脅，不能擁有同樣性質的武器來嚇阻嗎？這也值得國內安全思維的重新考量。眾院版提案人麥考爾便說：「嚇阻是阻止中國挑起衝突的關鍵」，要著重「在入侵發生之前，而不是之後」（烏克蘭教訓）。

除非中國願意承諾放棄用武力解決台海問題，否則「會不會刺激中國」不應該是重點。面對惡霸，和平要靠實力，不是靠自我限縮的妥協讓步。誠如龐皮歐日前所言：製造威脅的，不是台灣或美國，而是中國。和平的被破壞，是因為中國極力發展強大武力，且一再表現出想要使用的意圖所構成的威脅，不應該變成去指責被威脅者為什麼做了威脅者不想看到的事。這種「批評受害者」的邏輯，不應該成為台美關係上的主流觀點，它也不會有助和平穩定的維護。反而只是令威脅者覺得他的武力脅迫是有用的，這只會使他得寸進尺，認為可以用武力去獲得他想得到的更大東西。透過台灣政策法的實施，可以名正言順提升台灣和民主國家之間的連結，並強化台灣軍力，這才是真正可以嚇阻中國對台動武，維持台海和平的有效方式。

（作者為台灣大學政治學系副教授）

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