自由廣場》抑制境外輿論戰 臉書該給臺灣什麼承諾？

◎ 羅承宗

日前臉書、IG母公司Meta主動發佈新聞，表示切斷了目前已知由中國境內發動的網路輿論影響戰。根據報導，美國於今年十一月將舉行期中選舉，這波境外宣傳操作，鎖定墮胎和擁槍權等在美國引發分裂的議題，企圖以政治內容影響持正反意見的美國用戶。

回顧歷史，外國勢力利用臉書對美國民主選舉進行干擾，實則並非新鮮事。針對二○一六年美國總統大選期間俄羅斯對美國進行網路戰問題，臉書於二○一七年九月的調查結果就承認，大選前後有近三千則廣告與約四百餘個假帳號及粉絲專頁，都出自與俄羅斯政府關係密切，經常受託為俄羅斯進行宣傳的公司所為。這些廣告使用極端意識型態語言，像是針對移民、種族、同性戀權利等主題散播分化觀點，有深化社會和政治對立之嫌。由此觀之，Meta公司此次所揭露的網路輿論分化伎倆，實則大致跟二○一七年調查結果雷同，只是幕後操弄者從俄羅斯變成了中國而已。

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Meta公司作為一個由美國發跡、行銷數位服務於全球的跨國性企業體，當有境外敵對勢力企圖運用臉書等社群軟體，對美國民主政治進行不當、惡質干預時，Meta公司當然要嚴肅以對。尤其時值該公司近來全球商業營運績效不佳，股價重挫之際，重建投資人信心，乃當務之急。

只是如所周知，中國利用臉書等社群媒體對海外進行網路輿論戰的對象不僅有美國，更有臺灣。瑞典哥德堡大學發布的V-Dem（VARIETIES OF DEMOCRACY）二○二一年報告指出，台灣是接受境外假訊息最頻繁的國家，且已連續蟬聯九年冠軍。這個另類世界冠軍，料想「歸功」於中國的貢獻。更直白地說，Meta公司在進行商業營運之餘，此次願意為了保護美國民主而主動「清理門戶」，雖值嘉許。但對於飽受境外虛假訊息攻擊的臺灣來說，今年地方大選將屆，明年下半年又將是總統國會選舉活動激烈展開的季節，Meta公司願承諾為了捍衛臺灣自由民主憲政秩序，也能作出更多抑制境外敵對勢力影響的努力嗎？

（作者為南臺科大財法所特聘教授、南臺科大虛假訊息研究中心主持人）

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