自由廣場》藉執行研究計畫之名，行進修學位之實？

◎ 葉昱呈

高虹安遭爆使用資策會公費出國拿學歷，引發各界爭議，到底問題出在哪裡？個人認為是否「藉執行研究計畫之名，行進修學位之實」，應該是問題的主要關鍵。

高虹安自二○一二年至二○一七年期間，係以科技專案補助計畫的研究計畫出差，出差駐美期間均以公費（含資策會自有經費）核銷，僅在二○一四年一月至同年八月期間是以「國際人才培育補助方案」申請在職進修。另依據資策會官網資料顯示，該會的教育訓練體系，區分為語文進修訓練與學位進修訓練，其中學位進修部分，訂有完整的進修制度，只要符合學位進修資格條件，就可以獲得進修彈性工時及全額學費補助。但據高虹安在臉書表示，其到美國是屬於「帶職派駐」，既非「留職停薪進修學位」，亦非「帶職帶薪全時進修學位」或「帶職帶薪彈性工時進修學位」，即便高虹安辯稱出國進修的學費是自掏腰包，問題是，如果符合資策會的學位進修資格條件，即可獲得全額學費補助，又何須自掏腰包支付學費呢？更何況「帶職派駐」並不等於「帶職進修學位」，前者為執行研究計畫，後者為帶職進修學位，實屬不相干之二事。

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因此，高虹安出國進修博士學位（包含到美國辛辛那提大學上課及論文口試），是否申請資策會核准？如果是藉著執行研究計畫之名，行進修學位之實，不僅有假公濟私之嫌，亦難杜悠悠之口。

（作者為公務員，屏東縣民）

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