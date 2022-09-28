自由廣場》台灣教師任重道遠應有的反思

◎ 王珍誼

每到了教師節，除了祭孔、祝福老師教師節快樂的聲音不絕於耳，要不就是表揚優良教師活動、給予老師消費的優惠，而這些，學生與家長只能義無反顧「尊重」老師的行禮如儀，孩子到底從中學到了什麼？老師自身應該有的「自省」與「成長」又是什麼？唯其中可能已違反新課綱中「人人終身學習」的願景。

首先，這些教師節活動都在強調與貫徹「尊師重道」，看似亙古不變，卻是「魔鬼藏在細節中」！因為一味強調敬師、尤其是尊孔的儒家思想，本就是中國歷代帝王為鞏固政權用來馴化人民、扼殺人民有批判思考能力的帝王之術。其中充斥了父權與君權，並與現代民主自由、人權價值、性平背道而馳。光是「拔智慧毛、過蔥門祈求好成績」就已夠反智、反教育了。以關懷台灣基金會近期上架、強調「甜心版」的教師節影片其中一句歌詞「英語歷史數學攏是為你好」，只證明了台灣多數人（包括老師）對教育的認知，仍有「萬般皆下品唯有讀書高」的謬誤。

請繼續往下閱讀...

過去沒有網路、沒有智慧型手機，知識灌輸成為教育的主體。如今所有知識皆能迅速取得、學校老師過去教的更都可被各種方式學習到，老師、家長實不應再把過去因服膺這套學習、順利通過考試，最後取得安穩工作的種種認知與模式強加在未來要面臨更多不同世代變遷與挑戰的孩子身上。不妨讓孩子自己去探索、觀察、體驗真實世界，老師只在旁邊適時引導、陪伴，孩子自會建立多元知識、文化的理解、尊重的能力與價值認知。

遺憾的是，目前仍有許多老師、甚至是教育主管，卻與進步世代的宗旨背道而馳，動輒以家長這麼要求，固守重視分數考試卻輕賤多元學習、根本還是想把孩子訓練成只會考試的機器。以台中市狼師來說，正因他當初就是符合家長要孩子考上名校的「名師」。因此至今就連小學仍有高年級老師為了讓孩子考上私校，在晨光時間、彈性、綜合等原應多元學習的課程，不惜對抗新課綱，讓孩子有寫不完的作業和考試、教授超出課本程度甚多的數學，剝奪孩子多元學習的歷程與機會。

身為教育人員，理應貫徹實踐進步世代的教育，更要去說服這些仍停留在封建教育思維的家長才對，況領有納稅人給付薪水的是老師而非家長。以家長不明究理的理由來阻礙台灣教育進步，不但有愧老師的職分、更有違道德良心。

因為學歷、名校的光環已非現在、更非未來的主流價值；剝奪孩子多元學習過程的結果，恐怕孩子未來真的很難有競爭力以外，只重分數考試教育培養出來的孩子，自私、高傲，價值觀嚴重被扭曲，根本很難有關心公共事務的胸懷、遑論作為，這些都明顯違反新課綱強調「共好」的核心理念；如此「良師」如何能興國呢？看看如今台灣社會正承受這樣的苦果，未來還要持續嗎？

（作者是台中市國小教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法