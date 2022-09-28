自由廣場》後疫情時代 台灣該勇敢走的最後一哩路

◎ 黃金舜

值此後疫時期，愛臺灣就更應該勇敢推動台灣融入國際社會，在疫情不同的發展階段，讓民眾了解如何因應，才能使台灣社會與流感化的新冠肺炎順利共存。

筆者建議政府朝以下兩方面進行：一，逐步加快開放邊境，開放商務、觀光等交流，與國際互動以振興國內經濟；二，擬定因應策略，並坦誠疫情進入社會是自然演進過程，向民眾說明政府未來與病毒共存的可行方式及配套措施，讓國人安心。

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首先，逐步開放邊境，國外疫情對台灣已影響不大，目前除了台灣、中國及北韓外，各國多已開放邊境檢疫措施，台灣下一步實施「０+７自主管理」，不僅符合世界潮流，亦可促進商務、觀光等國際交流，活絡國內經濟。其次，既然清零不可能，政府就需建立民眾面對疫情的正確觀念，清楚說明因應策略，教導民眾落實自我健康管理，才是與病毒共存的上策。

目前台灣疫苗和藥物都已準備好，不僅疫苗施打率高，台灣更已是高風險族群發放藥物、預防重症死亡比例最高的地方。現階段各國防疫重點都放在「預防重症和死亡」，幫助老百姓恢復正常生活，台灣也應跟上各國腳步。建議政府明確區分輕重症，清楚說明兩者確診後的遵循指引，針對重症，列出須盡速就醫的定義、條件，並交由醫師診斷後通報，針對輕症、無症狀者，則同意其於快篩陽性後，可自行決定就醫或在家自主健康管理休息幾天即可，無須通報。

放寬目前確診者居隔七天的限制，可避免民衆生計或居隔上的麻煩，更可減少不願意篩檢、隱匿確診之黑數對防疫造成的困擾。更重要的是，建議在選舉之前，疫情趨緩之際，將新冠肺炎的傳染病類別降級，避免隔離無法投票，影響民眾投票的權益。在疫情不同的發展階段，讓民眾了解如何因應，才能使社會與流感化的新冠肺炎共存，回歸正常生活。

（作者是藥師公會全聯會理事長、國策顧問）

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