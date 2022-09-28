自由廣場》（林保華專欄）陳時中的日日夜夜

台灣準備在十月十三日開放邊境為０+７。與台灣暗中較勁，卻在清零箝制下掙扎與資金大逃亡的香港，突然宣佈在本週一開放邊境為０+３勇超台灣。可是餐飲業還在抱怨堂吃受到許多限制，十二人一桌仍不被允許，一批餐館倒閉，連以月餅著稱的百年茶樓蓮香樓，也熬不過今年的中秋節在八月上旬結業。反之，台灣餐館業八月營收年增四十三‧六％，創歷史次高，而一至八月營業額創歷年同期新高，年增廿‧六％。香港人口是台灣三分之一，染疫死亡人數已破一萬，接近台灣的死亡人數。這說明台灣的防疫團隊與政府在平衡防疫與經濟發展方面，做出不錯的成績。

台灣防疫名列世界前茅。然而不幸的是，台灣的成就正在被藍白拖的中國應聲蟲百般詆毀，原因是前防疫指揮官陳時中在完成階段性任務後，循民意要求投入台北市長選舉。

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就憑我外行的想像，對抗武漢肺炎不只是買疫苗而已，從開始部署邊境防疫，封鎖而又留下幾個出氣孔，調配全國醫療人力物力，研究治療方法，還要突破中國對購買疫苗的封鎖，因此台灣也要不惜代價生產自己的疫苗來維護國家安全。地方政府如果配合不好，還要下去支援。凌晨四點陳時中帶了王必勝考察調整確診人數增多的北農果菜市場就是一例，避免成為破口，而柯市長卻因為行程早已排定無法參與。

包括週末假日每天下午兩點鐘的記者會，陳時中要報告並回答各種問題。他們還要逐日研究世界各地的防疫情況，吸收經驗，總結教訓。這些日日夜夜他是怎麼過的？他的家庭生活能夠正常嗎？團隊另一成員羅一鈞連洗衣服的時間都沒有，要半夜請假回去洗衣服，否則沒有替換了。

陳時中在擔任指揮官期間表現穩重，追蹤確診者足跡，又要保護與尊重個人隱私，創造了「人與人的連結」妙詞。把他與八卦連在一起也是徒勞。柯市府對阿公店管理不善的責任轉嫁給陳時中「破口」之說，陳時中已吞了下來道歉。市府開後門讓親朋好友先打疫苗，組織市民打針卻亂七八糟簇擁幾千人排隊，黃珊珊無視自己管理無能，竟斥陳時中「謀財害命」，而蔣萬安則告發陳時中「瀆職」，全世界大概只有台灣才有。

代表國民黨與實際代表民眾黨參選台北市長的兩位參選人為了競逐市長職位而到了昧著良心、忘恩負義、顛倒黑白的程度，他們如果當選市長，能夠為市民誠信服務嗎？不要忘記蔣萬安說簽署拒絕對中國投降書是「白痴」，台灣不會有人投降。現在已經充當中共打手惡毒攻擊台灣，還需要「投降」嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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