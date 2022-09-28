自由廣場》（鏗鏘集）強權惡夢

◎ 李敏勇

普廷發兵侵略烏克蘭，已逾七個月，不只未能真正攻城掠地，反而損失慘重，因為補充兵源，引發國內反戰示威，遍佈許多城市，數千人已在第一波抗爭中被捕。師出無名的戰爭，徒然犧牲國民生命，普廷的賭注損人害己。習近平應該從中看到教訓，強權的垮台常常在惡念之間。

後蘇聯時代的俄羅斯，在東歐共產政權解體後，表面上有民選總統，但一黨專政的積弊仍在。普廷以情報特工在政治變革的動亂期間乘勢出掌政局，在總統和總理職位玩弄權力，成為強人，並未引領俄羅斯政治的正常開展。共產時代的人民民主專政成為寡頭化，假民主之名的政治局面。仿蘇聯，經由武裝革命推翻、取代中華民國的中華人民共和國也奉人民之名、行專政之實的國家，步入強權之林，展現的國家姿態也一樣。

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蘇聯、中華民國在二戰時都是同盟國，與美、英、法同陣線，共同對抗納粹德國、法西斯義大利以及帝國日本，戰後聯合國成立，五國同是常任理事國。為避免世界再度引發大戰的和平宗旨而設立聯合國，中國赤化以後，在一九七一年取代中華民國在聯合國的地位，與蘇聯及後來的俄羅斯常成為聯合國的陰影。普廷和習近平的時代，更成為世界和平的陰影。

普廷出兵侵略烏克蘭這個昔日蘇聯加盟共和國，常被引喻習近平以接收中華民國為由武力犯台的藉口。這兩個聯合國常任理事國都違背致力世界和平的宗旨，成為和平破壞者，反而昔日軸心國德、義、日，已成為民主、和平國家。以人民民主、解放論起家、蘇聯轉型的俄羅斯、中國，正走在歷史錯誤的軸線。

俄羅斯和中國這兩個國家都沒有被侵略的風險。聯合國成立後，任何國家已不能明目張膽侵略他國，即使像普廷時代的俄羅斯和習近平時代的中國，也只有自己國家的人民才能改變自己國家。普廷侵略烏克蘭，因戰事不利為擴充兵員徵兵引發動亂，或許是普廷顛覆自己政權的引信。若習近平有武力犯台之實，瓦解他權力舞台的也是自己。

權力就是這樣弔詭，歷史就是這樣迷離。有些國家從歷史得到教訓，像德、義、日；有些國家則背反自己，正走在顛覆自己的道路的俄羅斯和不知是否能懸崖勒馬的中國就是。普廷和習近平的權力舞台正演出慾望之夢，夢醒時分的光影會覆蓋他們血肉之軀，印記在歷史的冊頁。

（作者是詩人）

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