社論》在國際經濟動盪中力求穩健平衡

美國聯邦準備理事會（Fed）上週三連續第三度提高聯邦資金利率○．七五個百分點，主席鮑爾強調，將採取一切必要行動抑制通貨膨脹，儘管這一過程可能導致衰退，「我希望有一種不痛苦的方法來做到這一點，但並沒有」。聯準會的目標是把通膨率壓低到二％，直到任務達成，而美國八月衡量通膨率的消費者物價指數（CPI）年增率為八．三％。受此影響，華爾街股市連日重挫，道瓊指數破三萬點，瀕臨空頭市場或熊市，美元創了二十年最高價位。效應擴及全球主要金融市場，股票、債券、外匯行情震盪，包括台灣在內，各國中央銀行紛紛跟進提高利率；維持長期低利率不變的日本，二十四年來首次進場干預匯率，賣出美元以抑制日圓貶值之勢。在國際經濟動盪的趨勢中，對外經濟開放型的台灣能否妥善因應，是重要議題。

美國聯準會以堅定態度因應通膨，其來有自。聯準會任期最長的主席馬丁（William McChesney Martin）一九五○年代曾有名言：中央銀行的任務是在派對進行熱絡時，把潘趣酒碗（punch bowl）端走。具體言之，在金融市場逐漸進入榮景時，當機立斷採取措施以防過熱。美國從二○○八年金融危機之後，採取貨幣寬鬆政策，透過數量寬鬆等措施，資金氾濫與低利造成證券市場、比特幣、NFT等新舊投資工具資產價格膨脹，儘管有人警告其間的非理性榮景，聯準會不僅沒有移走潘趣酒碗，還繼續為金融派對添加香檳，招致不少批評，指其未能在通膨攀高前緊縮貨幣政策。

請繼續往下閱讀...

其結果是，美國的通貨膨脹率在六月達九．一％，創下四十一年來最高，終迫使聯準會改弦更張。鮑爾八月公開演說，宣示對抗通膨決心，目標實現前行動不改。上週再度表明，利率上升、經濟成長和就業趨緩將帶來痛苦，但較未能壓抑通膨的代價相對輕微。誠然，現今全球物價高漲的肇因主要來自供給面，瘟疫、戰爭、運輸及產業供應鏈不順都非貨幣政策所能獨挽狂瀾，但有如馬丁名言，在阻斷通膨金流、壓抑預期心理，且通膨率已大幅超標的情況，聯準會作為轉為鷹派，事有必至，只是回復央行本職。聯準會招致的批評及轉折，值得台灣央行參考；力求金融、內外幣值穩定，才是央行法定首要目標。

如今，情勢有如國際清算銀行（BIS）年初所警告，全球正面臨高通膨和高利率的新時代，各國都須戒慎恐懼以赴。其間挑戰各國有別，也有共通性，即兼顧經濟穩定與成長，力求在穩定物價的同時，經濟即使因之放緩，也不致陷入全面衰退，達成所謂「軟著陸」。包括央行在內的各國財金當局，這是嚴厲的考驗，其間有兩面或雙刃性，政策措施要求取平衡，有如走鋼索，須能抓住要點。

聯準會這次從鴿轉鷹，緊縮政策明年將全年持續，就是一例。華爾街投資銀行出身的鮑爾，曾在公開場合數次提到，距聯準會兩個街頭外，他看到無家可歸者於車道旁紮營，且數目越來越多，讓他驚覺經濟榮景表象的懸殊另一面，決策時須顧及低收入者。事實上，不論通膨或經濟衰退，窮人都受害最大：通膨讓窮人生活更捉襟見肘，經濟衰退損及工作機會和收入。美國經濟雖已連續兩季負成長，但八月失業率三．七％，是五十年來最低點之一，應是聯準會強力升息的關鍵考量。

經濟現象常利害並至，具兩面性的貨幣政策尤須力求平衡。以通膨為例，持有現金、靠固定收入的退休或存款者、機動利率借款人常受害，上班族薪水同受侵蝕；另一方面，土地等實體資產所有者、固定利率借款人、有高額債務者獲益。同樣地，提高利率不利房貸族，對賴儲蓄為入者卻不無小補。貨幣貶值有利出口業者，對進口原物料和設備的廠商卻增加成本。台灣經濟屬外貿導向，新台幣貶值有利機械業等出口產業及經濟成長，但在偏低能源、糧食自給率的現實上卻不利整體物價穩定，還衍生經濟安全的問題。

多年來，政府習於讓國營事業吸收進口價格上漲，導致資源浪費和效率低下的負面效應，這一部分並未反映於物價統計。同樣地，物價有易漲難降的僵固性，陽春麵從五十五元漲為六十元，很少再降為原價，物價統計只做一次性反映，消費者卻從此每次吃麵都掏出已讓荷包縮水的價錢。有如鮑爾，做經濟決策者，不能不從大局和升斗小民的角度著眼。

在通膨基本肇因未去之際，高利率和金融市場動盪的挑戰來襲，這是台灣在面對中國脅迫之外，另一個須嚴陣以待的考驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法