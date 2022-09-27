自由廣場》打高端是我自己的選擇

◎ 顧盼

月初上美容院，那位與我有廿多年交情的設計師，像是在交換情報似地細聲跟我說：「我第四劑打高端耶！」我說：「那叫Novavax！我三劑都打高端啊！」只有國中學歷的她，突然笑倒在地：「我不會念那個名字，我就知道可以跟妳說。有些客人，若讓他們知道我打高端，是會罵人的！」我可以理解她的這番話，因為我們這些打高端的兄弟姊妹，都被那位深藍至親罵過！

我打高端而且非高端不打，並沒有所謂支持國產疫苗的偉大情操與理由，只因為我那個二十出頭歲的兒子是醫護人員，打的是第一批的AZ，副作用之大，讓我真的嚇到。我兒子打AZ時，護理師發的六顆消炎退燒的藥錠，當晚陸續全吃光之外，還喝了好幾桶的水，可是半夜還是發燒。轉個眼球，整個眼眶作痛，模樣活像個鬼。可他說，自己的情況還算輕微，有個同學好幾天連床都下不來，半夜發冷發熱，抖到快要「失智」。

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等我女兒排到可以打疫苗時，已經很後期了，我以自身的例子要她也打高端，可她並不願意，理由便是：「打高端以後不能出國！」所以，我們這些打高端的人，當初都是心裡有數，沒有人是受騙，或被強迫的，現在真的不勞那些別有政治算計的政客出聲替我們討公道。七月下旬，我女兒確診了！為了做到確實的隔離，只好讓兒子在居家附近的商務旅館租了一間套房，身為媽媽便只能「冒險」在家照顧她，所幸至今安然無恙。

疫情開始之前，我就是去日本北陸地區自由行十天，還差一點不能如期回國門。就我所知，很多都有點年紀、卻不是太老的朋友，都是因為相較於其他疫苗副作用比較溫和而選擇高端。這些退休不久的人士一向是旅遊業的中堅份子，不應該被拒於千里之外，疫苗更不該成為政治攻防的議題。

（作者是新北市民）

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