自由廣場》愛自誇的學霸又如何？

◎ 莊博文

今年十一月底有大選，所以最近的政壇也開始熱鬧了起來，學歷也是其中一個熱門話題，說到北一女、台大，讓筆者不禁想起了一位遠方的朋友。

當初認識她是在BBS盛行的年代，因為我們都想拚前幾志願的資工所，所以因緣際會地組了一個讀書會。即使已經過了Ｎ年，至今我還依稀記得，當初萬聖節、聖誕節、跨年...等，當全台灣有許多大學生都在狂歡、精彩地過節時，我們是在速食連鎖餐飲店，邊吃漢堡，邊拿著五、六個科目的歷屆考古題當作「大餐」。然而，到了放榜當天，雖然跟我一樣非本科系出身，但是當我因為沒有考上第一志願而滿腦子懊悔、難過之時，全台灣最棒的三間學校的資工所，她都以正取前幾名的好成績錄取。

請繼續往下閱讀...

我不知道學士、碩士、博士都在台大度過的她有沒有「資格」稱為「學霸」，然而在我心中，由衷欣賞這個人，無關學業方面的成就，而是她謙遜低調、和善待人的特質或個性，而且這樣的好印象，幾十年來不曾改變。現在，她在美國的AI業界執牛耳的公司上班，我想就我所認識的她，肯定不會敲鑼打鼓、動不動就拿年輕時的學歷來說嘴（當然，在那種股價三位數美金的公司裡頭，這樣的學歷有沒有「嚇死人」，那又是另一回事）。

經過這次學歷風波，讓我不禁在想，無論是不是從政，其實各行各業都一樣，如果有人只喜歡拿學歷來評價別人，對於學歷比不上自己的，就用一種輕視對方的態度（不管嘴巴上講的多好聽），這種人真的適合當一位主管或領導者？真的會因為學歷高就贏得下屬或同事的尊敬？

（作者是軟體工程師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法