自由廣場》升學主義的犧牲者

◎ 陳文明

最近看到高虹安在記者會對林智堅前市長的嘲諷，與事後用所謂的用字不精確的無道歉誠意記者會，不禁想到在升學主義教育下，自己過往的偏差心態。

筆者與高小姐有類似的背景，國中唸升學班，高中唸台中一中，國立大學與紐約的碩士。比高小姐更幸運的是回國後，就在新竹科學園區電子龍頭廠商做製程工程師，領著數倍資策會的薪資。但在做製程工程師時，遭受到很大的震撼，也讓我深深反思以前升學主義教育的缺失。工作內容是調整機器的參數，製作操作的SOP讓作業員遵循操作，所以我們這些工程師必須跟作業員充分合作，才能提升產品良率。

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問題是我們這群頂大或留美碩士從國中開始，就跟作業員背景的同仁被分成兩個世界教育，經過十多年的分隔，現在一起工作，難免有適應上的摩擦。好在公司的企業文化與創辦人的教導讓我們調整心態去適應與合作，記得創辦人在新生訓練就教育我們，在公司只有因為工作內容的不同，薪資不同，沒有職位的高低。所以在公司有史丹佛電機博士學位的同仁，往往因為無法做出實質貢獻，無法晉升管理職務，相對地，私立大學學歷的主管因為所帶團隊表現卓越，步步高升到決策階層。

很想忠告高小姐的是，我們都曾受所謂學歷至上的禍害，以為我們過去一路順暢的升學便是世界的全部，其實真實的世界除了工程師、醫師、民代外，還有水泥工、作業員、農夫等等千百種職業的人，大家各盡其職，扮演好自己的角色。

最重要的是，要做市長這種大家長角色，你真做好準備了嗎？可以平等地看待新竹市的市民嗎？還是看到有常春藤學位的市民就跪，看到不如辛辛納提大學畢業的市民，就改用鼻孔看人？

（作者曾服務於電子業、現任公務員）

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