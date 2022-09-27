自由廣場》戰學歷 真無聊

◎ 張約翰

經歷林智堅與論文、陳時中與馬桶、鄭運鵬與模型，本週的社群熱門話題轉移到民眾黨新竹市長候選人高虹安的學歷發言。當論文被質疑的箭頭轉向高虹安，為了自清，她在記者會上列出自己北一女、台大的學歷，又為了酸林智堅，把曾頒碩士學位給林智堅的中華大學也扯進來當對照組。

由於選情冷清，已經無聊到連小美人魚由黑皮膚女星飾演這種三年前冷飯都拿來炒的台灣社群平台，總算又有新的火種可以點。於是戰學歷這個網路上歷久不衰的話題，又再炒作一次。筆者自己的求學歷程比較非典型，既曾經是五年畢不了業的明星高中劣等生，也在碩士畢業時拿到斐陶斐會員，因此對戰學歷免疫。這裡姑且以置身事外的態度，解析一下戰學歷這件事。

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網路上的戰學歷，其實是攏統的把學位、學校、成績三個面向合起來談。首先是學位，隨著台灣高教擴張，具備碩博士學位的人口自然增加。因此，內行人都知道，某人取得碩博士學位具備的價值，要更深入的看學位論文價值、指導教授與頒發學位的研究所名聲，甚至其他學術發表。光是看碩博士學位，如果排除不正當取得的因素，最多只能證明某人具備取得學位的勇氣、毅力、財力與智力而已。

其次，戰學歷常常是在戰學校。但除了一隻手數得完的頂尖學校，大部分學校其實沒有什麼好掛在嘴上說的，校友將來各方面的發展還是看自己。少數頂尖學校，則秀異人士遍布各界，老拿自己是某校畢業說嘴的多半不屬於這些秀異人士，而是缺乏自我肯定的心虛表現。至於戰成績，那就更沒意思了，成績戰只對升學過程有用，長遠來看，什麼都不能證明，最多是被當太多證明你當時沒意願、沒時間唸書罷了。

戰學歷這個話題能經久不衰。大多是未身在其中不知底細的人，靠著刻板印象在起鬨。把頂尖大學想像得至高無上，不懂學術價值與倫理的在吵論文，把在校成績當成未來發展可能性，靠的還是想像建構出來的歧視鏈。

過去，我們對候選人的期望，是至少要有個核心願景。不管是有夢最美還是發大財，核心願景建構出一個值得託付的未來，才能得到選票。這次選戰，社群平台主導的話題，只剩下大家的論文有沒有問題，選戰文宣有沒有抄別人、有沒有歧視或騷擾。這到底是因為候選人缺乏願景，還是社群話題週期性引導的特性，使創造引戰話題優先於描繪願景？身為選民，要多思考一下是否輕易的被岔開話題，選出只會社群引戰，沒有政見的候選人。

（作者是世新大學傳播博士）

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