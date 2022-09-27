自由廣場》（鏗鏘集）廣角鏡下的小數據

◎ 王景弘

立法委員相當於美國國會議員，或中國人代會代表；美國國會議員個個專業有成，沒有人把學歷或學習成績當終身成就；中國人代也未見有人沽名釣譽，以名校畢業傲人。

想當國會議員，要接近選民，獲選民信賴；自我優越的態度只會疏離選民。要接近選民，最常見的手法是嘲弄自己，不是去嘲諷別人。

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「大數據」留美，卻不知吃自己豆腐的妙用，硬要高傲對人；如果她知道謙和，自嘲「我從小就要靠補習」，也許很多人會心一笑，不會留下高傲與歧視的印象。

愛以學程傲人，偏只吹在台灣的名校學位，不提美國辛辛納迪大學的最高博士學位，也不合情理。從資訊工程跳到機械工程，由台裔教授指導取得博士，師生神奇的同進鴻海，好事連連，連見多識廣的「翁達瑞」也不解。

中國人代吃香喝辣，但嘴臉不敢傲慢。當人代不是看學歷，而是看黨意；不是向人民表忠，而是看向黨表忠；黨說行就行，說不行就不行。

怪異的是，「台灣有事」就插嘴囂鬧的小紅粉，對這次論文及學位風波卻很安靜，可能另有「苦衷」。合理懷疑是「太敏感」：「全世界」論文涉嫌幕僚代筆，無限澎風學歷，最大咖的就是習近平。

習近平受文革之禍，下放勞改，老毛親信醫生李志綏指他只有小學程度，後來以「工農兵學員推荐制錄取」，混到清華大學畢業，二○○二年又在清華「馬克思主義理論與思想政治教育專業在職班」，研究外來的馬克思主義，博士頭銜之長，令人嘆為觀止！

大數據批林智堅，炫耀自己，會有指桑罵槐之嫌，難怪小紅粉噤聲；民眾黨「煮熟」也只會重施他兩性關係的專長，誣蔑和恐嚇批評者。廣角鏡看小數據，「三國三制」！

（作者為資深新聞工作者）

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