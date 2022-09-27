自由廣場》用台灣之名 走進國際組織

◎ 林逸民

第七十七屆聯合國大會於九月十三日開幕，大會開幕前，十數個海外台灣人組織向聯合國秘書長致送連署信，陳述聯合國將台灣兩千三百五十萬人排除在外的不合情理。個人甫獲選為台灣聯合國協進會理事長，也以台灣聯合國協進會名義致信聯合國，訴求台灣人民應有以台灣之名加入聯合國的天賦人權。

過去台灣政府歷年來發動友邦聲援台灣入聯，但是名義都是「中華民國」，以中華民國的名義進行所謂入聯，其實是自陷於中國代表權之爭，是要用中華民國取代中華人民共和國的中國代表權，先不論中國當然反對，就算成功，變成台灣代表中國，等於把台灣變成中國，身分嚴重錯亂。

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二次世界大戰結束後，美蘇兩強籌組聯合國，為了互相制衡以及擴大代表性，找了國力已大不如前的英國、從德國附庸恥辱中才剛復國的法國，以及對日戰爭中一度瀕臨滅亡，只靠美國撐腰才存活的蔣介石中國國民政府，成為擁有否決權的「五常」。

不料，戰後國民政府隨即在國共內戰中潰敗，蔣介石下野，李宗仁接任後旋即滅亡。蔣介石軍事集團私自調度資源來到佔領控制的台灣，自稱是代表中國的中華民國，就這樣繼續在聯合國擁有中國的席位。直到一九七一年，聯大第二七五八號決議判定蔣介石無法代表中國，中共取得中國代表權，就是所謂遭「逐出聯合國」，但這是蔣介石被逐出，以台灣來說，是根本從未加入過聯合國。

過去，中國不斷謊稱台灣是中國的一部分，國民黨政權也隔海峽相應和，美國冷戰期間採「聯中制蘇」戰略，使得美國對這個問題採取模糊態度。如今國際戰略形勢已經改變，美國主要戰略改為大包圍中國，台灣也經歷了民主化，成為真正人民作主的國家，美國的態度也就轉向清晰。

聯大二七五八號決議五十年週年前夕，美國國務院亞太副助卿華自強罕見公開批評中國「誤用」決議，導致台灣長年被聯合國排除。此舉明確宣示：美國認定台灣不屬於中國，聯大二七五八號決議，只與中國有關，與台灣從來沒有關係。

美國參議院外交委員會通過《二○二二台灣政策法》，開宗明義就說此法是為了保衛「台灣的安全與自決的權利」，美國支持台灣的身分地位與未來應以台灣人民自決決定，而非中國可以說三道四。台灣人也應該展現自決的決心，爭取用台灣之名加入聯合國，以及其他所有國際組織，不要再用自欺欺人的「中華民國」了。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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