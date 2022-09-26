自由廣場》蔣萬安與高端疫苗

◎ 王英明

自由電子報廿三日報導：「只打高端無法入境日本 王必勝建議先觀察一下」，這個新聞標題是錯的，因為看內容是說：若是有打過日本政府認定的六種疫苗，可以直接入境。高端，沒有被列入認定；不過，只要有PCR陰性報告，仍然可以入境。所以只是多了一道手續（甚至即使沒有打過任何疫苗也可以）。

可能才幾個月前，世界各國，只要是登機，都必須有PCR，不管是否有所謂的國際（其實是WHO主導）認證疫苗。其實現在各國根據疫情，各有不同的開放，而且隨時會有改變。

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有關疫苗認證，很多人誤以為有被認證，才是好疫苗，事實上那只是WHO的一種簡便作業方式，是由產量、能提供各會員國的數量、注射人口的普遍性、知名度來認定。世界各國製造的疫苗何止上百，WHO沒有能力一一去審核，它的官網也強調，「不在認證的範圍內的疫苗，並不表示不優良」。台灣是小國，又不是聯合國會員國（WHO是聯合國的附屬組織），唯一的國產疫苗高端，不被列入認證，應該是理所當然。像蘇俄、加拿大、韓國都有自製疫苗，也都還沒有被列入。日本的認證也很奇怪，同樣是減活疫苗，印度產的Covaxin有列入，但中國產的科興、國藥卻沒有。台北市長參選人蔣萬安，卻指衛福部長陳時中為此要負的最大責任，這真是豈有此理！若不是二○二○年時任國民黨書記長的蔣萬安立委，全力支持並且催生國產疫苗（甚至還曾主張必須要盡量降低標準），後來哪裡有高端的誕生？沒想到現在為了選舉，卻把責任推給陳時中了！

任何國家的國民，都會對其國產疫苗感到驕傲光榮，因為只有科技強國，才能夠製造疫苗，而台灣卻有人以高端為恥，還有人稱之為「密醫」，真是令人感嘆！

（作者為家庭醫學會創會理事）

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