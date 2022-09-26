自由廣場》黃珊珊耍特權 柯文哲胡說八道

行政中立還分室內或室外？

◎ 胡顏之

周日，台北市長參選人黃珊珊在台北市立大學博愛校區中正堂舉辦競總成立大會，遭市議員質疑，在校園內從事政黨競選活動，違反行政中立規定。台北市長柯文哲受訪時表示，學校本來就可以租借，但條件是只能在室內，不能把旗子拿到室外的空間。

筆者曾任台北市學校行政人員多年，對於行政中立的相關規定十分清楚，就是只要跟選舉或跟候選人有關的疑慮都得拒絕，柯市長所謂「室內可以，但不能把旗子拿到室外」的說法根本就是胡說八道！試問：難道行政中立還分室內和室外嗎？而且此例一開後患無窮，最後原本寧靜的校園從此將永無寧日。

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學校應遵守行政中立原則，無論室內或室外，都不可外借給跟選舉有關的團體舉辦活動，這樣的規定既清楚又具體，學校也很容易執行，過去從來沒有例外，並從未發生過爭執，筆者相當不解北市大何以會破壞既有規定？難道承受莫大的壓力？

學校應拒絕所有跟選舉相關的人事物進入校園，這才是真正的行政中立，如果行政中立還分室內和室外的話，那就是自欺欺人的假中立！而且，如果「室內可，室外不可」的說法成立，那麼包括警察局等只有室內空間的機構，是否也可以比照辦理？可以租借禮堂舉辦選舉場，只要不將旗幟攜出室外即可？如果答案是肯定的，那哪還有什麼行政中立可言？如果答案是否定的，為何學校可以，其他機構就不行？

近日包括黃珊珊前副市長在內，不少候選人都說過：「選舉是一時的，為人處世是一輩子的」，這話說得真是棒極了！筆者也始終認為：「選舉是一時的，而行政中立才是長長久久的」，豈可為了一時的選舉之便，而破壞了應該可長可久的行政中立呢？特別是破壞制度之後，還巧辯「室內可，室外不可」，試問：這樣詭辯的人值得信賴嗎？有資格競逐總統大位嗎？

（作者為國小退休教師，台北市民）

民眾黨沉淪之快令人驚嘆

◎ 賴彥丞

台北市長候選人黃珊珊大喇喇地在台北市立大學舉辦競選總部成立大會，再度引發行政不中立爭議。柯市府二○一六年時就已制定《臺北市政府教育局所屬各級學校及幼兒園落實校園行政中立注意事項》第四點明定「學校於中選會發布選舉公告日起至投票日止之選舉期間，應禁止政黨、公職候選人或其支持者之造訪活動」，中選會早於八月十八日發布今年地方大選之選舉公告，試問當時仍擔任副市長的黃珊珊，為何要如此帶頭「明知故犯」？

從這起案例更可看出柯市府的雙重標準：同樣是市長候選人，陳時中不過是想在新生橋下公共球場跟球星打籃球，就被現場管理員以「行政中立」為由阻撓入場，柯市長當時還說「原則上公有場館還是不要有競選活動」；但今天換成黃珊珊把競總造勢這樣政治性極高的選舉活動，在理應不受政治干擾的校園舉辦，卻被主管機關市府教育局「大方」許可，這更啟人疑竇：難不成早已辭職的黃珊珊現在是「地下副市長」？柯文哲如今對黃珊珊的護航，相比其對陳時中的差別待遇，豈不是另類自我打臉？民眾黨「黨國不分」的劣行，沉淪之快令人驚嘆！

（作者為陽明交通大學碩士生）

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