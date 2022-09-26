自由廣場》周玉蔻「打蟑螂」之童年回憶

◎ 張經偉

周玉蔻最近的爆料與「打蟑螂」，讓許多網友大呼過癮，我尤其仰天長笑：那是典型的外省女子吵架方式，我兒時住眷村的許多回憶，也隨著她的打蟑螂湧上心頭，額外妙趣橫生。

今天台灣很常講「女力」，我認為其實至少可分為兩種：「台灣女力」與「民國女力」，蔻姐當屬後者，其脈絡可追溯至秋瑾、何香凝等同盟會的女性成員。同盟會是武力革命團體，拿起刀槍跟清軍搏命，所以「民國女力」罵起人來，特別無顧忌（畢竟開罵常常只是刀槍的開胃前菜），如同目下周玉蔻這般，直接指名道姓一票男男女女，把長相、私生活等等各種，一併嘻笑加怒罵。

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若換做啟自台灣文化協會（非武裝團體）的「台灣女力」，知識份子氣息之濃厚，肯定會先自我審查：我這樣罵人，是不是外貌歧視、觸犯誹謗罪、加深社會對離婚者的偏見等等等等？於是難以罵到那麼尖聲、那麼血流成河。

許多網友對蔻姐讚歎連連，總不是每一位都像我一樣在憶童年？看來「想看到血流成河」不是民國所獨有，而是個該死的普世愛好（我們或也可推知為何WWE摔角多年來始終高收視率）。於此油然而生一種另類的「民國在台灣」思維：倘若我們將「民國」視為精神文化，而非政治體制，則「民國」能與台灣社會、普世思想產生共鳴之部份，就會在台灣繼續被肯定、被傳承。台灣主體性一日不被破壞、民國亦能在此千秋萬代。

（作者為岡山空軍眷村子弟，中學歷史教師）

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