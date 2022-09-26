社論》台灣將解封 政客還活在疫情陰霾中？

疫情肆虐近兩年十個月，台灣即將解封了。在疫苗施打率高，變種病毒流感化，以及「與病毒共存」的調適之後，台灣邊境解封，預計十月十三日上路，入境檢疫將採「0+7」自主防疫，並將分階段穩健開放口罩禁令。如此一來則國內與邊境就全面解封，社會面與國際接軌都將恢復常態。遺憾的是，台灣將走出疫情陰霾之際，卻很突兀的看到少數政客因為選舉利益而大肆批判「防疫失能」、「擋疫苗」、「疫苗買貴」，猶在對防疫工作算政治帳，企圖挑起仇恨，與中共的認知戰隔海唱和。

其實，因為病毒不斷變異，毒性急劇降低，歐美國家大抵恢復正常生活與經濟運作，解封成為世界的新常態。而鄰近的日本也宣布從十月十一日開放「自由行」與「短期免簽證」旅客入境，全面開放邊境；泰國則從十月一日起取消因為COVID-19疫情，而實施的兩年半緊急狀態，且十月起旅客進入泰國，不再需要出示完整接種疫苗的證明或是檢測結果，等於恢復疫情前的狀態。南韓除了於六月開放觀光自由行，亦將在九月二十六日全面解除戶外口罩禁令。

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由此看來，台灣即將解封，步伐確實略嫌遲緩，但不失穩健，總結之下防疫表現可圈可點。因為疫情固然帶給民眾生命健康的致命威脅，卻也考驗出台灣良好的公衛表現與經濟的韌性︰一方面使台灣因疫情而死亡的人數及比率，較諸多數國家輕微；另一方面因為產業供應鏈斷鏈，造成擁有完整供應鏈的台灣，得到意外的紅利，連兩年上市櫃公司的獲利倍增，創下歷史新高，台股因此飆上一萬八千多點的高峰。而萎縮的內需，則在與病毒共存之後，迅速恢復成長力道；最近不但八月工業生產指數創新高；在三級警戒期間幾乎奄奄一息的餐飲，八月營收也創下歷史次高。由此可見，一旦全面解封，台灣經濟將因新的助力而可望度過美聯準會強力升息帶來的經濟衰退。

「COVID—19」疫情起源於中國，中共隱匿疫情為人類帶來大災難。但中共為了洗白禍首的罪名，對外進行認知戰。一方面發動大外宣抹黑西方與台灣的「與病毒共存」防疫策略為「躺平」；一方面採取嚴格的「動態清零」，在全國部署類似文革「紅衛兵」的抗疫「白衛兵」，以防控之名對人民實施「畫地為牢」式的監控，表面上是防疫，其實是數位獨裁維穩機制的操練。如此一來，透過大內宣與網路檢查，便可塑造中共與民主國家不同，是最在乎人民生命健康的政權；其次，在俄羅斯入侵烏克蘭，地緣政治衝突急劇升溫之際，中國對周邊國家，尤其台灣，不斷挑釁，耀武揚威，企圖完成「以疫謀台」、「以疫謀霸」等圖謀。在此盤算之下，中國只得堅持清零政策，即使常有數億人口在封控之中，經濟亦明顯下滑，兼及房地產泡沫、債務泡沫均在破滅邊緣，失業與減薪大浪襲來，均在所不惜，只為了證明中共統治甚於西方民主的優越性。但在國際社會看來，在國際機場上只有中國人穿著密不通風的防護衣，以及中國代表團在英女王告別式中是唯一配戴口罩等古怪舉止，讓中國人彷彿是生存在外星的物種。而外企為了不可測的政治風險，正大量撤離中國。供應鏈遷移至東南亞、印度，美國更是大力推動友善外包及晶片自主，讓中國的世界工廠地位動搖。凡此在在顯示，全世界正在從病毒之中解脫之際，中國卻被自己製造出來的疫情與政治病毒困住，走上了與世隔絕的不歸路。

世界衛生組織最近表示，全球新冠疫情即將終結，美國總統拜登也說疫情大流行已經結束了。台灣也在迎向新生，偏偏在選戰中還是出現一些質疑台灣防疫成績的雜音。不可否認的，這些質疑之聲出自少數有心政客之口，絕對不能代表多數民眾的想法與親身感受。坦言之，在這場逾兩年半的疫情，台灣在防疫上走得艱辛，但隨著不同階段採取彈性措施，成效在國際社會普獲好評。尤有甚者，對抗疫情本是艱困的任務，不可能毫無缺失，因此只應就大處著眼，不能在一些微不足道之處吹毛求疵，否則不僅無法正確看待台灣防疫的傑出表現，更易受到對岸中共的操弄，挑起內部的對立衝突，掉入其「以疫謀台」的陷阱。

總之，台灣抗疫的艱難，在於不但要對抗造成疫情的「武漢病毒」，更要對抗整天揚言「武統」的「中共病毒」，以及在台灣內部的「中共病毒感染者」。易言之，這場戰役不僅在於疫情之上，更蔓延到選舉、政黨對抗之上，更暗伏於台海的驚濤駭浪之中。幸運的是，疫情的試煉使得台灣人民更為堅強、勇敢；這種心理素質的養成，既能夠成功對抗病毒，亦將是對抗「中共病毒」的最佳疫苗。

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