自由廣場》清查全南市警電腦上網紀錄？

◎ 路永平

日前台南市警局某分局交通隊員警，遭人以手機相機錄影貼上網，指該員警於上班時間在辦公室用公務電腦看動漫影片。事發後，警分局在不到二十四小時內，迅即對該員警處以「記過調職」的嚴厲處分，警分局長官並立即發布新聞、接受媒體採訪，義正詞嚴地大談整頓警紀與形象觀感問題……

筆者認為，該員警的行為雖不妥適，然並未違法亂紀或嚴重影響公眾利益，致生危害，口頭告誡或申誡等級處分，已足懲戒，警局高層不應無限上綱，在明顯失去衡平原則下，處以「記過調職」如此嚴厲的處分。

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若該員警另有劣跡，素行不良，警局也應清楚交代，以昭公允，否則如此小題大作，不免讓人有警局虐下以逞，欲藉此案搏取警局官長嚴明公正形象的意圖。

否則，請問台南市警局，是否要清查全市警局數百部公務電腦的上網瀏覽紀錄，追查所有上班時間不當上網的官警，不分階級，全部移送人事評議單位「記過調職」，來證明此一處分的公平合理性？

紀律部隊的風紀維持，不該以「嚴懲媚俗」作為唯一手段，而應有明確的準則與節度，更不應藉題發揮搏取媒體聲量。台南兩位年輕員警因為執勤遇害犧牲時日才不遠，難道台南市警局覺得這般處理如此案件，是鼓舞基層員警士氣的最佳典範？還請再權衡斟酌！

（作者為文化媒體工作者，嘉義市民）

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