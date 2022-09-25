自由廣場》157個體戶的性苦悶與性幻想

◎ 曾道雄

智商一五七者，所在多人，但這個一五七的個體戶，卻頗以此自豪。當社會對高虹安的學霸說有所批判時，這位一五七卻把她比喻成是被惡霸們性侵的一個弱女子！這位一五七喜愛以性意識與女體為喻，來嘲弄世事與插科自娛，已是累犯，讓人不禁懷疑他這種習性，是否就是一種性苦悶與性幻想的症候？

弗洛依德的心理分析說，提到某些現實生活中事與願違，那種無法滿足的挫折經驗，常會形成一種苦悶，流入於自我的潛意識中，日久則淤積成一種心理壓力，進而編織自我的幻想，尤其是性幻想，可能會有些行為上的釋發，例如在歌唱劇「歌劇魅影」中，男主角對一位賣春女說：「今天晚上，妳的名子就叫做克麗絲汀！」而其他較常見的現象，是這種人喜歡借由舌唇中舒壓溜漏出來。舒解苦悶的跡象，形之於現實生活顯見於「代償作用」，也就是另尋出口來滿足，例如當醫生卻跑去推銷葉克膜，勝任不了大市長的職務，就趁寄生市府之便，去成立他的政黨。

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然而，這些都是次要。就人性的基本價值與意義而言，最令人不齒的是，一個身為關愛生命的醫師，卻去崇拜殺人如麻的毛澤東；而當婦產科醫師用雙手接受一個新生命時，他卻輕佻地戲說：婦產科的醫師是在女人的大腿之間討生活！這其間的差異，就在於婦產科的醫師，虔誠地在迎接一個神聖的新生命，而這位智商一五七的丑角看到的，只是女體的雙腿和器官！

（作者為音樂家，台北市民）

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