自由共和國》黃琬珺／德國總統在WCC敲響 俄羅斯正教會的警鐘

黃琬珺/台南神學院神學研究所道碩生

普世教協(WCC)目前正在德國Karlsruhe城市舉辦第十一屆大會。德國總統史坦麥爾(Frank Steinmeier)於八月卅一日出席大會開幕會時表示,德國認為反猶主義是集權主義的極端意識形態,保護猶太社區的教會安全是德國的重要任務。在提到反猶主義的同時,史坦邁爾提到普丁和俄羅斯正教會的問題。史坦邁爾認為,WCC必須對俄羅斯這種侵害他國人民生命和自由的行為大聲疾呼,斥責俄羅斯的霸權行為。德國總統在宗教組織的大會提出了現實的政治問題,也凸顯出宗教與政治的緊密性。

史坦邁爾認為俄羅斯正教會正帶領他們的信徒走向一條褻瀆上帝之路,這違背了基督教信仰的價值。史坦邁爾道出宗教界的政治問題,這也是WCC領導階層應該重視的問題。確實,俄羅斯正教會大主教基里爾(Patriarch Kirill)提出支持俄羅斯出兵烏克蘭的言論之後,不僅使東正教(Orthodox Christianity)陷入信仰的分裂,也使得俄羅斯正教會陷入信仰和政治選擇的危機。支持俄羅斯總統普丁的正教會認為出兵烏克蘭是正確的決定,但反對者只能沉默地抗議。看著烏克蘭無辜的婦女和兒童被炸死,以及俄羅斯針對性的無情攻擊,相信上帝看了也不忍。

不少基督徒質疑,為何俄羅斯基督徒願意順從政府的錯誤指令。德國政治學家摩根索(Hans Joachim Morgenthau)在他的著作《國際政治》一書中曾提到:「在最苦難的正當中的俄羅斯軍隊的特徵,就是那種令人驚訝的逆來順受與持久力,而這種甘心忍受是有原因的。」,俄羅斯人對於領導者的服從性,不僅從這次烏俄戰爭可以看得出來,從俄羅斯正教會信徒大多數支持基里爾的行動也可以看得出來。根據俄羅斯獨立民調機構的調查顯示,俄羅斯出兵烏克蘭之後,普丁在國內支持率急遽上升,從二月的七一%升至八三%。

此外,《華爾街日報》亦指出,自二月廿四日俄羅斯侵略烏克蘭以來,普丁的支持率從一月的六九%上升至二月的七一%,三月更飆升至八三%。從各項民調可以看出,這不只是普丁政府的宣傳奏效,也可以看到俄羅斯人服從權威的民族性。

史坦麥爾在WCC的演講,敲響了俄羅斯正教會的警鐘:俄羅斯正教會支持普丁的態度,對同為東正教的烏克蘭正教會信徒而言,是一種嚴重威脅。因為戰爭摧毀的不會只有烏克蘭這個國家,也會摧毀烏克蘭正教會信徒的生命和信仰。俄羅斯正教會必須意識到本身的信仰問題與危機。

總之,在全球政治互相影響的時代,宗教亦不能脫離政治獨居。WCC身為全球最重要的宗教組織之一,本著基督的愛,WCC有責任對俄羅斯正教會提出嚴正的告誡,正如同WCC在Karlsruhe的大會開幕式祈禱時所提到的:「我們在基督溫暖及愛的懷抱中相遇並分享彼此的希望,這使我們邁向和解與合一」(We share the hope of meeting each other in the warm embrace of Christ’s love that moves us to reconciliation and unity)。

