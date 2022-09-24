自由廣場》談假球案主謀參選議員

◎ 張曾傑

二○○九年，當時成立二十年的中華職棒爆發史上第五次假球案，震驚全台。令廣大球迷無法諒解的是，涉案者不乏當時的人氣球星，包含兄弟象隊黃金戰士陳致遠、象隊王牌廖于誠、旅外歸國的曹錦輝、張誌家（La New熊隊）等優秀選手，都在這次假球案中斷送球員生涯，傷透包含筆者在內無數球迷的心。

多年過去，中華職棒在該次假球案後加強防賭，並持續提升球員待遇，已逐步遠離假球案的陰霾。然而，當年犯下這起「史上最大」假球案的主謀－組頭「雨刷」蔡政宜，在遭判刑三年八個月入獄服刑，於二○一六年出獄後，竟然在今年登記參選嘉義縣第四選區縣議員，教被假球案傷透心的球迷朋友情何以堪？這種差點毀掉台灣職棒產業的罪犯，究竟憑什麼聲稱要為民喉舌，造福鄉里？

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據媒體日前揭露，蔡政宜與嘉義知名派系的蕭家班關係密切。然而，經筆者向在地人士請教，事實上蔡政宜的幕後另有其人。在地人士亦透露，「雨刷」很早就展開選戰布局，投入大量資源捐款、贊助當地信仰活動，舉凡大小神祇生日、遶境活動，都能看見「雨刷敬獻」字樣的戰旗、花籃等，其參政意願嶄露無遺。而「雨刷」在參選登記前就砸入龐大資源的舉動，也令人好奇他競選的目的，真的是要為民服務這麼簡單？

值得我們進一步思考的是，當基層選舉屢屢出現「雨刷」這類涉有前科的候選人，國家的法制及選舉規範難道沒有精進空間，讓這些人無法染指公職？或者至少應該修正現行選舉公報格式，不再只「報喜不報憂」，增加候選人曾涉犯的前科紀錄欄位，讓選民在投票前有機會了解自己到底都支持什麼樣的人選。

而在制度改革之餘，選舉最為重要的，終歸回到選民的抉擇。唯有我們平時更加關心政治，並在投票前在心裡畫下紅線，拒絕投票給有刑事前科的候選人，對他們Say No！才是讓台灣政治越來越好的最佳解。

（作者為資深棒球迷，時代力量政策研究部專員）

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