自由廣場》細看張善政記者會

◎ 張國財

被質疑抄襲的張善政，二十一日的記者會說詞（未接受記者提問），顯然還是問題叢叢！

首先，「案重初供」，計劃主持人張善政既然認定「研究報告與學術論文不同，無抄襲問題」，所以研究報告一大堆的複製、貼上沒啥大不了了？是這樣嗎？

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其次，張教授講的「研究報告與學術論文不同，無抄襲問題」，前半是廢話，整句是睜眼說瞎話—作為升等或堆疊個人學術成就與聲望的學術論文，即便榮獲傑出論文獎，有個幾百萬獎金算很厲害了，連學術桂冠的諾貝爾獎，獎金也沒有五七三六萬的行情！張教授五七三六萬的研究報告怎麼會跟學術論文一樣？

但是，抄襲不是學術論文的專利！海報圖片、大學校長畢業典禮致詞、連續劇劇情、徵文比賽作品，都不是學術論文，也都有抄襲與否的問題，不是嗎？退而言之，如果張教授的學生，繳交的作業，一大堆不約而同複製、貼上維基百科，張教授可以接受這不是抄襲嗎？

第三，出錢的農委會都宣稱「保密條款早已解除」了，張善政卻還拼命想拿「終身保密條款」當金鐘罩，真是把「保密」條款當「保命」條款的天下奇觀！

第四，張教授說「研究報告…是蒐集資料提供給農委會」，不胡扯嗎？光蒐集資料，研究在那裡？找幾個工讀生、花個幾十萬，還怕蒐集不到滿坑滿谷的相關資料？光蒐集資料就跟農委會拿五七三六萬，把農委會當凱子嗎？

第五，光蒐集資當然無抄襲的問題；蒐集資料後，運用怎樣的研究方法，研究報告如何撰寫並繳交結案，這時候，就有抄襲與否的問題吧？

最後，當初是誰執政、農委會當年對研究報告沒意見，跟無抄襲能直接劃上等號嗎？別忘了，林智堅的台大碩士論文，當年不也獲得台大認證，藍營怎麼又不跟無抄襲劃上等號？這不是雙重標準嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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