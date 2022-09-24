自由廣場》原來她才是塔綠班

◎ 邱炳進

民眾黨新竹市長參選人高虹安，貶低中華大學夜間部事件，烈火仍在延燒。由於高虹安的高傲、目空一切，連道歉都是被要求的，道歉也心不甘情不願，從她道歉的行為語言就看得出來。

一個自稱為學霸，我高虹安「北一女、台大……」，又獲得博士學位，然她的EQ，甚至是面對問題的態度，證明高學歷、台大畢業，與處理公眾事務的能力沒有必然的關係，今年獲天下雜誌評選全台施政滿意度第一名的屏東縣長潘孟安，獲得第二名的嘉義縣長翁章梁，都非台大畢業，可為明證。反而智商一五七掛嘴邊，「我是台大教授」、「你敢和我談讀書」的柯文哲，連續三年蟬聯二十二縣市首長施政滿意度調查最後一名。

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為什麼很多人都說高虹安是柯文哲2.0？因為兩個人同屬典型的傲慢菁英，自以為很厲害，做起事來沒有半套，又不會做人，受到檢驗便以最廉價方式推給民進黨造謠、抹黑、1450的攻擊，明明踢爆高虹安博士論文抄襲的是鏡週刊，然她心虛不敢回擊、控告周刊，反而抨擊是民進黨的操作，真是睜眼說瞎話。

她滿口「塔綠班」，高唱製造仇恨、對立的「塔綠班之歌」，就不足為奇了。她的老闆柯文哲也是一樣，明明台灣人多數反共，不滿中國軍機軍艦擾台，他仍死抱「兩岸一家親」不放，甚至說美、中、台，「台灣是強盜」！

民主選舉可貴的是，候選人必須受到公眾的檢驗，一路順遂、被包裝得緊緊的高虹安，稍被檢驗就哭哭啼啼，如此低落的情緒管理能力，如何處理複雜萬端的市政？一個視執政黨為仇寇，卻對欲併吞台灣的中國百依百順的柯文哲，且年年施政抱最後一名，一市已不治，如何治國呢？

（作者為教職退休、台北巿民）

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