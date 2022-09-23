自由廣場》「上下樓梯」是違法體罰

◎ 陳志遠

新北市某國小的丁師，因為學生上學前未量體溫、未交數學考卷、學丁師說話等行為，處罰學生抄寫課文。後來因為罰寫沒有寫完，罰學生不準下課。在一整個早上沒有下課也寫不完的情況下，被處罰的學生受不了，就提議改為處罰上下樓梯十趟。

但處罰「上下樓梯」是〈學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項〉附表一〈教師違法處罰措施參考表〉所明確舉例的體罰，而所有體罰不論輕重都違反教育基本法的規定，丁師同意把罰寫改為體罰，是明確的違法。

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受害學生對於丁師違法行為提起國賠訴訟，一審判賠三萬元，判決公告後，引發社會關注，日前也看到退休教官和現職老師的投書，內容簡單來說，就是說判決會造成老師的引以為鑑、人人自危，造成對學生行為不理不管。

這兩篇投書的說法，表面上是要為丁師說情，但反倒造成一個可怕的誤會，讓大家認為老師普遍專業能力不足，不用違法手段就不會輔導管教了。其中還有投書來自於現職教師，就更容易加深這樣的印象。

事實上，老師的專業能力一直在進步，正向管教的知能已經是老師的基本素養。如同判決書內容所說：丁師領有專業證照，應當在處罰前採取其他管教措施，也應當知道罰「上下樓梯」違背法令。法院的意思很清楚，受過專業訓練的大多數老師，都不需要用違法、沒有教育效果的體罰或不當管教，就能協助孩子發展能力。

如果有人明知大家都不需要違法，就能把班帶好，把孩子教好，卻還是不顧大家的專業尊嚴，要去維護違法的行為，還把所有老師拖下水，那就不禁讓人懷疑，這是在維護丁師，還是在維護自己？投書者是不是對自己在工作上不違法沒有信心？

（作者為人本教育基金會主任秘書）

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