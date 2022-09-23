自由廣場》談大考中心引發眾怒

◎ 鍾邦友

一一二年度學測將於一百多天後實施，大考中心日前卻突然公布，立即調整學測英文科「篇章結構」題型從四選項、四空格，改為五選項、四空格，未料民意強烈反彈，最後只得緊急喊卡。

平心而論，這只是學測仿照分科測驗題型的微小變化，且改變後，只會其中兩道題者，連續猜中其餘兩題的機率將由原本的二分之一，大幅下降至六分之一，倘若試題難度維持不變，當更有利於鑑別度，然而竟引發眾怒，令人始料未及。

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近二十多年來大學入學的招數層出不窮，政策反復早已司空見慣，幾乎每一屆學生都成為過動體制下的白老鼠，所有的親師生也彷若災變後的驚弓之鳥，一丁點的風吹草動，都能牽動焦躁與不安的敏感神經，所以與其說是對這次突襲式的考題改革不滿，倒不如說是對整體累積的怨懟炸鍋。

相較數乙一一四學年才能回歸分科測驗，加考國、英兩科卻始終不動如山的政策牛步，大考中心對這次學測英文試題的改革卻是迅雷不及掩耳，遑論與高中端的充份溝通。

倘若是為了補救考試分發只能參採學測的國、英成績，又擔心考題鑑別度不足，那該優先改正的是之前胡亂刪除分科測驗國、英與數乙的政策錯誤，又何必要暗渡陳倉的將學測指考化？

（作者為高雄科技大學博雅教育中心兼任助理教授）

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