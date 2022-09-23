自由廣場》俄中之「上合」不合

◎ 楊宗新

俄羅斯總統普廷在二月份北京冬奧會見習近平，取得「雙方合作無上限」的承諾後，悍然入侵烏克蘭，也確實獲得中國在油氣採購上的支持，然而這種態勢，正悄悄改變。

歷經數月久戰不下，已讓外界對於俄羅斯這個「全球第二軍事強國」開始質疑。甫結束的上海合作組織峰會，適足以說明這種狀況。普廷與習近平於峰會中再度會面，然而這次不僅未如預期的發表聯合公報，對於俄媒極力吹捧「雙方在峰會中談及烏克蘭及台灣問題」，中媒也以冷處理方式回應。

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普廷在無法獲得中國支持下，於峰會結束後，隨即於國內發布動員令，徵招後備役三十萬人，同時策動頓內次克、盧甘斯克、赫爾松、札波羅熱獨立公投。然而中國對此的回應卻是「各國領土完整應得到尊重」，立場顯已偏向維持以烏克蘭為代表的既有國家主權原則，而非普廷試圖創造的「新秩序」。

與此同時，上合組織的內部矛盾，也隨著俄、中立場的不同調逐步爆露。峰會進行期間，成員國吉爾吉斯與塔吉克爆發邊境戰端，以觀察員身分受邀與會的亞美尼亞與亞塞拜然，同樣上演駁火。這些存在於上合成員國間的種族與宗教矛盾，在過去被俄、中藉由優勢力量強行壓下，如今衝突四起，在在凸顯雙方已無法以一致步調行動。

其實，相較於北約等西方國家組成的國際組織，美國都毫無疑問的居於領導地位，上合組織自二○○二年成立以來，長期存在隱性的俄、中爭霸。對中國來說，中亞不僅是古西域，更是推動一帶一路的必經貿易動線。然而俄羅斯卻一貫將做為前蘇聯加盟國的中亞國家，視為勢力範圍。這種區域主導權之爭，直到近年習近平確立「聯俄制美」大戰略，才趨於緩和。

從習近平前腳結束在烏茲別克的峰會、後腳隨即踏進哈薩克訪問之舉看，明顯已開始為經略中亞展開積極佈署，其目看似為了鞏固搖搖欲墜的一帶一路，實則更不無藉由俄羅斯無暇顧及契機，擴充中亞影響力的野心。

（作者為公務員，台中市民）

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