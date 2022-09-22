自由廣場》柯文哲2.0

◎ 林志翰

本田汽車創辦人本田宗一郎曾說過，「有學歷不如有能力，有資歷不如有實力」，僅有初中學歷的他，被喻為「日本經營之神」，他也是第一位進入美國汽車名人堂的亞洲人。

美國微軟公司創辦人比爾蓋茲和蘋果電腦創辦人賈伯斯，同列為電腦業的傳奇人物，他們都沒有大學文憑，比爾蓋茲更不後悔中途輟學、沒有取得哈佛大學學位。但他們都有著敏銳的洞察力與獨特的個人能力，乘著電腦業風起雲湧的浪潮白手起家，成為一代傳奇。

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台灣政壇有個很愛跟人嗆聲其智商一五七的台北市長柯文哲，卻連續三年（從二○二○到二○二二年)在天下雜誌的縣市首長執政滿意度民調墊底，僅在二○一九年排名「晉升」至倒數第三，贏過當時的台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜。難怪陳時中會說「智商是小孩子才會講的事情」。

當民眾黨新竹市長參選人高虹安爆出博士論文抄襲而召開記者會，不斷強調自己有著北一女、師大榜首、台大資工所第一名的「學霸」經歷，「不是像什麼中華大學夜間部，才要去台大碩士灌水」等言論，被外界砲轟「學歷歧視」時，高虹安像極了民眾黨主席柯文哲！

新竹市中華大學的學子何其無辜，即便高虹安以「用詞不精確」道歉，但這句「我不是林智堅，我沒有抄襲」，在在突顯出道歉的動作不過是虛應故事、選票考量，心中那份菁英莫名的優越感依舊高高在上。要問的是，高虹安比得上林智堅嗎？

林智堅家道中落，扛起家務，半工半讀還債，就讀中華大學夜間部的勵志人生，哪裡是平步青雲的高虹安比得上！林智堅成功翻轉新竹市的樣貌，以超過八成的施政滿意度拿下「五星市長」的美名，哪裡是第一任不分區立委未滿，就落跑選新竹市長的高虹安比得上！林智堅在論文門中遭到藍營政媒鋪天蓋地的攻擊，退選桃園市長奮力為自己的名譽向教育部訴願，現在迴力鏢打到當初嚴厲指控其抄襲的藍營候選人時，高虹安的委屈落淚更突顯出林智堅內心的堅強韌性。

學歷文憑，不過是膚淺的人拿來掩飾自身能力不足的藉口罷了！

（作者為國中教師，台南市民）

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