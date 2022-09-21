自由廣場》次世代疫苗知多少？

◎ 許英昌

今年春天Omicron BA.4及BA.5突變株已取代BA.1，成為主要流行株。八月十五日，英國首先核准莫德納針對Omicron BA.1的疫苗，八月卅一日美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權予莫德納及輝瑞-BNT的BA.4/BA.5疫苗。

新型追加劑有兩種，英國及美國分別核准對抗BA.1及BA.4/BA.5的疫苗。內含病毒表面棘狀蛋白的mRNA，一半含原始株，另一半含BA.1（或BA.4及BA.5）棘狀蛋白的mRNA，故稱為二價疫苗。由於劑量比先前疫苗低，故稱為追加劑，給已打過三劑疫苗者使用。

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次世代疫苗有什麼奧妙？第一、目前僅有BA.1追加劑的人體試驗數據，此追加劑產生的副作用和原始株疫苗類似，包括施打部位的疼痛等，並能產生針對原始株及Omicron BA.1的抗體反應，並指出BA.1疫苗也能產生明顯對抗BA.4及BA.5的抗體反應，儘管它的效價低於對BA.1。第二、對於BA.4及BA.5的追加劑，六月在FDA會議中，藥廠僅提供動物實驗的數據。輝瑞比較老鼠打第三劑BA.4/BA.5和打第三劑原始株追加疫苗的結果，前者能增加對抗BA.1、BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5的抗體反應，並表示將於九月開始BA.4及BA.5疫苗的臨床試驗，以獲FDA全面核准。未來將以測量受試者體內抗體量為主，而非如先前看疫苗對抗感染的效率。

科學界也持續關心以下議題：第一、目前仍缺乏BA.4及BA.5疫苗的人體臨床試驗數據，是否安全？相關單位表示，每年秋冬流感流行，除非藥廠顯著改變製程，否則重新配置的疫苗，不必進行新的臨床試驗；同時盡快提供次世代疫苗是一道德上的問題。其次、為何二價疫苗仍包括原始株？輝瑞表示一價專一性疫苗，引發抗體反應甚於二價；其他學者則認為，一價或二價疫苗沒有多大差異。強調下一波突變株，若在演化樹上較接近原始株時，二價疫苗就有其意義。第三、科學家也發現，施打僅含原始株或突變株的追加劑時，能增加保護率達八十五％及九十％，兩者效果不相上下；而後者產生抗體量，則比前者高一點五倍。

總而言之，大藥廠即時開發新疫苗以對抗Covid-19，乃史無前例。BA.1和BA.5疫苗更不相上下，國人無需擔憂。未來次世代疫苗將如雨後春筍般出現，提供人類對抗Covid-19新希望。

（作者是中正大學生物醫學科學系兼任助理教授）

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