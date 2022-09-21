自由廣場》（鏗鏘集）奉蔣背蔣，陽奉陰違

◎ 李敏勇

中國國民黨人奉蔣，小蔣更勝老蔣。老蔣背負戒嚴專制長時期的罪孽，即使銅像、廟陵仍在，歷史的負面象徵改變不了。但小蔣的造神符號仍在，有人去章從蔣姓就因為這樣。其實，小蔣說過蔣家後代不從政，要從政幹嘛硬要姓蔣？自取其辱！

放在歷史平台省視，小蔣自戰後就是政治恐怖主義的執行人，老蔣小蔣，一表一裡。從蘇聯洗禮回來的小蔣在蔣體制黨國舉足輕重，他的秘密工作鞏固蔣氏黨國的權力體制。一九七○年代，因應中華人民共和國取代中華民國的國際形勢，以及台灣內部政治改革運動興起的「台灣化」變革，是他識時務之舉，目的是維持統治形勢。

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如果小蔣推動中華民國在台灣獨立，改中國國民黨為台灣國民黨，應該比李登輝容易，中國國民黨在中國也因應政局幾經易名。在地化的新現實，也許才是流亡殖民政權的出路。以當年小蔣在中國國民黨神一樣的地位，加上國家機器、社會網絡的全盤力量，即使民主化，台灣國民黨的政治地位雖會被輪替，但主動台灣化，政黨政治會較早形成，美麗島事件也不必發生，流亡殖民症候群或將在台灣安置而療癒。

李登輝無法將中國國民黨台灣化，因為他是台灣人，會讓外來殖民性症候群認為「被台灣化」。李因受小蔣提攜的務實改革並未盡能得到中國國民黨人的支持，反而助力來民進黨。中國國民黨裡習慣了在威權侍從體系分享權力的台灣人也不盡支持民主化、台灣化的改革。

從一九九六年總統直選以及國會全面改選以來，政黨輪替已成為正常化現象。中國國民黨雖然失去絕對統治條件，如果成為台灣國民黨，仍有競逐權力的公平機會。可惜，轉型正義課題沒有真正解決，中國國民黨的中國意理未除，一些黨政軍公教轉而心向亡其黨的中華人民共和國的大有人在。

中國國民黨人表面奉蔣，並非追隨小蔣政治務實主義的台灣化，而是膜拜外來殖民統治的權力圖騰，一些黨人早已背離反共之訓。如果小蔣還在，中國國民黨主席們膽敢和放言武力犯台的習近平握手？去章從蔣，卻在共產黨中國留下小蔣告誡再三的行跡，可能嗎？一些中國國民黨權貴份子背離小蔣遺志，極盡機會主義的惡形惡狀。去章從蔣，也是政客行徑，只想利用小蔣的圖騰遂權力之慾。反而，堅持章姓有學人之風的一家人，更值得尊敬！

（作者是詩人）

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