自由廣場》（林保華專欄）宋延平阻擋習近平？

目前，包括台灣在內的全球輿論，對中共廿大似乎毫無懸念認為習近平可以順利當選。然而我並不是這樣看，除了習近平掌控的中宣部還在無恥的吹捧之外，各地諸侯並沒有爭相表忠，而且有些政策出現微妙的變化。與台灣有關的，《人民政協報》公開表示「一中沒有各表」的文章被下架，這幾天台灣頻繁地震，似乎也沒有看到共機繼續騷擾的報導；是習近平改變了戰狼性格，還是他的權柄已經被削減了？地方清零政策出現問題爆發的民怨，有些地方政府被迫出來道歉，這也與往日不同。更奇怪的是習近平疫後首次出訪，在烏茲別克的上合組織峰會的晚宴，習近平竟以防疫為名落跑，而不是藉機與其他國家領袖在吃吃喝喝中籠絡感情，為未來的大展宏圖積累政治資本？。

近日，一○五歲的中共元老宋平突然亮相表達支持改革開放更是顯出某種信號，因為退休幹部出來活動也必須得到中共中央辦公廳的批准。宋平原名宋延平，除了「延平」與「近平」有些相剋之外，宋平更是一九三○年代正牌的清華大學畢業生，並非習近平的清華大學工農兵學員，以後再靠他在清華大學讀書時來自福建的上下舖同學陳希後來擔任清華大學黨委書記而取得清華大學的假博士學位；現在這位陳希是中共中央組織部部長，為習近平調配習家軍霸住全國各個領域的重要崗位。

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習近平藉老爸習仲勳的地位與改革形象竊取大位。宋平的背景也可以抵消習近平的這個「正能量」。因為宋不但畢業於延安馬列學院，且是一九三八年到一九四七年中共延安時代周恩來的政治秘書，六四改組中央時進入最高領導層的政治局常委，也就是說當時得到陳雲、李先念乃至鄧小平的支持。改革開放初期他在甘肅工作時就大力推薦習近平前任總書記的胡錦濤，所以又被稱為胡錦濤的國師。宋平背景在目前還活著的中共元老中最為顯赫，習近平無法視若無睹；宋的理念接近陳雲而偏向保守，如果連他都看不慣習近平而公開出來阻擋，大致也可以猜到目前習近平在黨內的處境。

從我個人來說，我衷心希望習近平在中共廿大能夠繼續連任，只有中共徹底爛掉，中國人連「太平犬」也當不了，才能徹底反省，決心徹底改革。如若只是路線上的妥協，戰狼面目改為笑面虎，只會延長中共壽命，繼續坑害中國人，甚至誤導全球的左膠，以為中共洗心革面，可以再與中共對話、合作了。尤其台灣那些賣國賊，又可以宣傳中共已經改變了，再誘騙台灣人去上賊船。就如中共把「一中沒有各表」下架，等於再留給國民黨一個迴旋的餘地繼續欺騙台灣人。所以我們徹底揭露中共的流氓行為，徹底揭穿他們的認知戰，並且做好自身的防衛工作，一點都不能鬆懈。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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