自由廣場》陳明通泰國行遭曝 應屬中國操作之認知戰

◎ 范世平

最近媒體報導國安局長陳明通出訪泰國時，入境機場的「通關照片」與「半島酒店」收據，引來各種批評，認為國安高層行蹤竟被外界掌握，甚至指此為國安局內鬥所致。

首先，這個理由最難成立，因為陳明通的「通關照」屬泰國海關所拍攝角度，國安局內部再神通廣大也不可能拿到；而「半島」收據，國安局內部能接觸到的沒幾個人，要查出是誰流出的太容易。研判最有可能的是，泰國國安單位將此資料提供給中國，中國再利用幾個「臉書」、「推特」假帳號對外散佈，然後由特定台灣媒體大幅跟進報導。

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目的在凸顯中國情治單位早就掌握陳明通的海外行蹤，警告台灣人不管在天涯海角都被中國「長臂管轄」，「頑固台獨份子」遲早被中國「逮捕歸案」。如此既可貶低台灣國安局的能力，也抬高中國情治單位的能耐，更產生威懾台灣人的效果，達到「認知作戰」。此外，也讓泰國國安單位在未來減少與台灣的交流，更讓其他國家投鼠忌器，停止與台灣的安全合作。

另一種可能是泰國海關與「半島酒店」的資訊系統遭中國網軍駭侵；由於泰國與中國的關係本來就不差，他們使用中國生產的「海康威視」、「華為」等人臉辨識系統或資料庫相當普遍，因此中國要侵入是輕而易舉。如此也在警告許多使用中國資訊通信相關設備的國家，極可能有安全疑慮。由此可見歐美國家禁用中國製造的資通產品，其顧慮並非無的放矢。

而這些「臉書」、「推特」假帳號，刻意散佈稱陳明通是以公務名義出訪，但實際上卻是與某女子前往泰國出遊，營造陳是「假公濟私」的形象，甚至有不可告人的緋聞；讓因為「林智堅論文案」而遭到外界質疑的陳明通，處境更雪上加霜。而台灣某些媒體予以大幅報導，趁勢打擊陳明通，當然是中國所樂見。

再看看曹興誠日前在記者會上，拒絕某台記者提問，並批評所屬媒體是「匪台」，對此該台控告曹是妨害名譽。事實上，台灣媒體要捍衛名譽，證明自己不是「匪台」，靠的不是司法，而是行動。不要打著新聞自由的旗號，卻做出親痛仇快的報導，甚至成為中國對台實施「認知戰」的工具；不要對中國都是歌功頌德，對台灣卻是疾言厲色，砲火向內。

（作者是台師大東亞系教授）

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