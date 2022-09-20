自由廣場》（鏗鏘集）普廷不如鄧小平油滑

◎ 王景弘

鄧小平第三次復出，走向中國權力高峰之年，普廷才剛進蘇聯特務學校；兩人輩份無可比擬，但兩人出兵作戰的手腕，鄧小平「懲越」的開場與收場，比普廷入侵烏克蘭陷入泥沼，高下立判。

鄧小平指控越南侵擾邊境，要加以「教訓」。「懲越」在國際輿論居優勢：越南趕走美國，企圖稱霸，懲越既殺越南銳氣，也替美國報一箭之仇；鄧小平也精明，趁訪美之便親自跟美國打招呼，獲卡特「適可而止」的默許。

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越軍剛與美軍交鋒，實戰經驗猶新，中國的韓戰歷史已遠，要進兵中越邊境，經驗居劣勢。老鄧油滑，把出兵定位「教訓」，隨時可以宣佈勝利收兵，傷亡損失的訊息，可以封鎖。

特務出身的普廷卻是糊塗錯到底。第一錯，未料烏克蘭「不怕死，不投降」，堅決抵抗；第二錯，不知打戰打補給，現代戰爭打經濟能力；第三錯，不知美國精密武器的厲害，和援助烏克蘭之迅速；第四錯，不知道俄羅斯經濟脆弱，和西方經濟制裁的威力；第五錯，高估俄軍的能力與士氣。

俄國文學大概沒有魯迅筆下的阿Ｑ角色，普廷沒學到鄧小平指敗為勝的精神勝利法，而存心佔地不走，成為烏克蘭以精密火箭飛彈攻擊的目標，軍事基地及指揮官傷亡慘重。

鄧小平出兵是美國聯中制蘇的年代，而蘇聯是越南後台。鄧小平「關門打狗」，蘇聯愛莫能助，很難堪；普廷進兵烏克蘭，卻是孤立無援，「水鬼叫跛瑞」，要拖中國下水，習近平不願當跛瑞，對普廷冷處理。

其實，習近平如果「夠朋友」，要修補形象，應勸普廷「學習鄧小平精神」，宣佈對烏克蘭特別軍事行動取得「輝煌成果」，撤軍回紅場踢正步還可以唬人，不要被烏克蘭打成新北韓。

（作者為資深新聞工作者）

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